De “crític” a “no urgent”, la importància del triatge perquè les urgències siguin eficients

Les visites a urgències han augmentat entre un 30 i un 50 per cent des que comencés la pandèmia, la qual cosa provoca que aquests serveis es vegin saturats en nombroses ocasions, situació sobre la qual ja advertia la Societat Espanyola de Medicina d’Urgències i Emergències (Semes) al començament d’enguany. Són moltes les raons que al·ludeixen els professionals a l’hora d’explicar les causes d’aquesta situació, des del no reconeixement de l’especialitat d’Urgències a Espanya -el que influeix en la manca de urgenciòlegs- fins al col·lapse de l’Atenció Primària (AP) en determinades comunitats autònomes, sempre sense oblidar una qüestió de base en l’origen d’aquesta situació: el mal ús dels serveis d’urgències.

Encara que sembla evident que les “Urgències són només per a l’urgent”, es contradiu amb la realitat del dia a dia en les sales d’espera d’aquests serveis, ja que moltes de les consultes podrien ser ateses en Atenció Primària o esperar a la cita amb l’especialista. Des de pacients que acudeixen a Urgències per a evitar l’espera en AP o per no poder acudir a aquesta per motius laborals, fins a ajustos de medicació crònica.

Per a evitar que aquestes consultes menors provoquin que les veritables emergències mèdiques no es vegin ateses en el moment oportú, els Serveis d’Urgències empren diferents sistemes de triatge.

Un dels més habituals, i àmpliament estès en tota Europa és el de Manchester, estructurat en cinc nivells de prioritat que es distribueixen assumint el concepte que l’urgent no sempre és greu i el gravi no és sempre urgent.

Dissenyat en els anys 90 per professionals dels Serveis d’Urgències dels hospitals de Manchester, fa possible classificar als pacients a partir del grau d’urgència; per a això, el mètode es basa en un senzill mètode en el qual, en funció de la queixa del pacient i unes preguntes ben definides, estandarditzades i jerarquitzades, se li assigna al pacient un nivell de prioritat.

El sistema assegura la independència dels resultats de la persona que els realitza i s’ha avalat científicament que la classificació que ofereix es correspon amb la gravetat i necessitat d’atenció urgent o immediata dels malalts que acudeixen a la Urgències.

Nivells

Dins del Sistema de Manchester, aquells pacients classificats en el nivell de prioritat 1, serien els “crítics”, és a dir, els que requereixen atenció immediata i sense esperes. El següent, considerat “emergència”, establiria un temps màxim d’espera bastant breu; mentre que per al nivell 3, “urgència”, aquest temps es veu incrementat de manera considerable. Els nivells 4 i 5 són considerats “estàndard” i “no urgent”, respectivament, amb temps d’espera que poden aconseguir diverses hores.

La combinació d’aquest sistema de triatge amb la telemedicina pot permetre desenvolupar alternatives a l’atenció presencial habitual que permetin descongestionar els serveis d’urgències. Això sí, com recentment han recordat des del Col·legi de Metges de Madrid, sempre que existeixi un protocol i una regulació de la videoconsulta. Aquesta afirmació del Col·legi de Metges de Madrid s’ha produït arran de l’aplicació de l’atenció no presencial que aplica la Conselleria madrilenya de Sanitat en diversos dels hospitals públics de la comunitat i que qualifica com “un avanç”.

La defensa d’aquest sistema híbrid es basa en el fet que la tecnologia permet dotar als serveis d’urgències hospitalàries d’agilitat i eficàcia en orientar-se, precisament, als processos més crònics i de menor emergència, que suposen fins a dues de cada deu de les atencions d’aquests serveis.

D’aquesta manera, els pacients que presenten nivells de prioritat 4 i 5 poden veure resolt el seu cas amb major celeritat, la qual cosa redundaria en el seu grau de satisfacció, a més d’en l’eficiència del sistema.

Entre aquest grup de pacients estarien casos de nàusees sense vòmits, diarrea menor a deu deposicions en dotze hores, dolors articulars sense traumatismes, cremades lleus, dubtes sobre visites o consultes prèvies en Urgències; control, seguiment i ajustos de medicació crònica, pacients joves amb problemes lleus, control de la pauta d’anticoagulació o lesions cutànies aïllades (lleus, com a picades, i en les quals no es detecta anafilaxi), per exemple.

També són categoritzats amb aquests nivells de prioritat aquells pacients que acudeixen a Urgències per a sol·licitar proves de laboratori o imatge, així com la derivació a l’especialista o la prescripció en recepta electrònica; sense oblidar aquells la consulta dels quals hauria d’atendre’s en AP però que acaba solucionant-se en urgències perquè el pacient no pot acudir al seu metge de família.

Exemples d’urgències que aposten per aquesta mena d’entorns “phygital” són hospitals universitaris com el Rei Joan Carles o el Nen Jesús, tots dos a Madrid, la qual cosa indica que existeixen ja centres capdavanters que estan incorporant la digitalització en tots els seus serveis, la qual cosa està marcant el camí a seguir, així com contribuint a l’accelerament de la transformació digital del sistema sanitari cap a un mix físic-digital.