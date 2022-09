Dazn i Mediapro compren els drets televisius de La Lliga Femenina

Dazn i Mediapro han adquirit els drets audiovisuals de la Lliga de Futbol Professional Femení (LPFF), per 35 milions d’euros per a les pròximes cinc temporades en el primer ‘tender’ per a aquesta competició gestionat per la patronal de futbol espanyol femení, després d’haver perdut l’RFEF el control sobre els drets televisius dels 16 clubs femenins, segons va informar aquest dilluns la LPFF.

La Lliga femenina s’estrena així com competició oficial amb un acord històric i rècord d’ingressos, que implica la retransmissió en directe cada jornada de les trobades del futbol professional femení a tot el món. Les retransmissions comptaran amb un mínim d’entre 4 i 6 càmeres, la qual cosa garanteix una alta qualitat de retransmissió, i dota de la màxima visibilitat a la competició professional femenina.

Fonts pròximes assenyalen que Dazn abonaria 35 milions pels drets en exclusiva i a nivell global, i emetrà totes les trobades, inclòs el que per llei ha d’emetre en obert, que es retransmetrà per GOL.

El Lot 2 del concurs nacional, corresponent a un partit en obert i directe per jornada, així com el paquet de resums de tots els partits de la jornada, han estat adjudicats a Mediaproducción, SLU. El paquet de ‘clips’ digitals per a mitjans es comercialitzaran directament per la LPFF de forma no exclusiva.

Malgrat haver emès futbol femení en els últims anys, RTVE no ha presentat ofertes per la Primera Femenina en aquesta ocasió.

Amb aquesta adjudicació històrica, la LPFF avança en el seu objectiu de garantir que la màxima competició professional de futbol femení d’Espanya se situï entre les millors lligues a nivell mundial.

Reparteixo

Els ingressos generats pels drets de televisió seran repartits per la nova Lliga Femenina entre els 16 clubs com ja succeeix entre la Primera i Segona Divisió del Futbol ponderant la distribució equitativa sobre la base de diferents criteris.

Però aquests no seran els únics ingressos dels clubs. La Lliga Professional de Futbol Femení (LPFF) i LaLiga van arribar a un acord aquest estiu pel qual aquesta es converteix en agent comercial exclusiu de tots els drets i actius comercials i de patrocini de la LPFF durant, almenys, les pròximes 5 temporades, excepte l’explotació dels drets audiovisuals. Així, LaLiga és l’encarregada de comercialitzar, entre altres, el ‘title sponsor’ de la competició, la pilota oficial, per al que ha tancat ja un acord amb Puma, així com tot tipus de patrocinis oficials i llicències de la competició.

Segons va informar la Lliga Professional de Futbol Femení, aquest històric acord, que no inclou l’explotació dels drets audiovisuals que acaben de ser licitats, reportarà, com a mínim, uns ingressos de 42 milions d’euros a la LPFF, i permetrà afrontar els grans i il·lusionants reptes que es plantegen a nivell de desenvolupament i creixement de la competició, permetent a més dotar de recursos als clubs per a la millora les seves estructures de gestió i, amb això, la millora de les condicions de les futbolistes.

La LPFF reconeix la importància de LaLiga “en la indústria de l’esport a nivell mundial”, “molt especialment a nivell comercial”, i anuncia que totes dues organitzacions “ja treballen conjuntament en una ambiciosa estratègia amb l’objectiu d’incrementar el valor de la competició i desenvolupar un producte atractiu per a marques i fans”.