David Villa tria la UAX Rafa Nadal per fer el seu campus d’estiu

El campus d’estiu internacional DV7 Academy, del excampeón mundial de Futbol David Villa, s’ha celebrat aquesta setmana en les instal·lacions de UAX Rafa Nadal School of Sport, l’escola d’esport de la Universitat Alfons X el Savi, en Villanueva de la Canyada (Madrid).

Es tracta d’un esdeveniment que es realitza als Estats Units i que arriba a Madrid per a desenvolupar el potencial de promeses de l’esport entre els vuit i els 16 anys. Les instal·lacions de UAX Rafa Nadal School of Sport, han estat seleccionades per la DV7 Academy pel seu equipament d’última generació i la seva orientació innovadora, factors determinants perquè, llegendes de l’esport s’acostin, cada vegada més, a les instal·lacions de la Universitat Alfons X el Savi.

En aquesta nova edició, 68 nens i joves participen d’aquesta experiència supervisada per l’exfutbolista professional, qui assisteix presencialment a les activitats que es realitzen al campus.

La metodologia de l’acadèmia dirigida per David Villa, que es basa en un estil de joc únic on els valors d’equip i la disciplina són fonamentals, està alineada amb el compromís de UAX Rafa Nadal School of Sport per transformar la indústria esportiva, inculcant aquest esperit als més joves.

Amb la realització d’aquest campus d’estiu internacional, les instal·lacions de UAX Rafa Nadal School of Sport, “es consoliden com una referència en la formació esportiva a Espanya, on conflueixen estrelles de l’esport que busquen compartir el seu llegat amb les noves generacions”, va assenyalar l’entitat.

Salut i esport

El campus d’estiu internacional de David Villa s’afegeix als ja realitzats per altres llegendes de l’esport espanyol, com el campió del món de bàsquet, José Manuel Calderón, els qui han triat UAX Rafa Nadal School of Sport per a desenvolupar els seus programes formatius.

Així mateix, aquests esdeveniments se sumen a la inauguració del Poliesportiu UAX Rafa Nadal, al Campus de la Universitat Alfons X el Savi, a principis de 2023, a la inauguració de l’Escola de Postgrau de UAX Rafa Nadal School of Sport, i a la graduació de la primera promoció de l’escola esportiva, un grup de 168 alumnes que han tingut l’oportunitat de realitzar pràctiques en empreses com la Rafa Nadal Academy, el Club Atlètic de Madrid, Asepeyo, Abbott, Clínica Centre o Consell Superior d’Esports.