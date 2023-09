DataForce amplia el seu dossier amb una intel·ligència artificial

DataForce, la plataforma mundial de solucions d’Intel·ligència Artificial (IA) del grup TransPerfect, va anunciar la incorporació a la seva gamma de serveis d’una nova aplicació que “permet identificar de forma més fàcil i eficaç diferents patologies o malalties mitjançant el processament i anotació de dades mèdiques proporcionades per diferents organitzacions del sector de les ciències de la vida”, segons va indicar.

Aquest nou avanç de DataForce, la plataforma de TransPerfect, es basa en la implementació d’una eina especialitzada en l’etiquetatge d’arxius DICOM (Imatge Digital i Comunicació en Medicina), un format àmpliament utilitzat en la indústria mèdica per a gestionar dades de pacients. Gràcies a aquesta solució tecnològica, és possible classificar radiografies, ressonàncies magnètiques, TAC i altres tipus d’imatges mèdiques, la qual cosa facilita i precisa la identificació dels resultats en aquestes proves.

L’aplicació s’adapta a diverses necessitats de clients en diferents sectors. Per exemple, el sector sanitari pot beneficiar-se d’aquest suport en agilitzar el procés d’anotació de dades en imatges mèdiques, ja que aquest tipus d’empreses disposen de grans quantitats de dades. Així mateix, en el sector farmacèutic, es pot utilitzar per a identificar cèl·lules i detectar ràpidament malalties en anàlisis de sang.

La companyia va indicar que aquesta nova eina reconeix “el valor diferencial de DataForce consistent en la magnitud i diversitat de la seva xarxa de col·laboradors en els processos. Gràcies a la dimensió internacional de TransPerfect i a la seva presència en més de 40 països, DataForce combina la tecnologia amb més d’un milió de col·laboradors de dades, científics i enginyers de diversitat ètnica, sexual i d’edat. Aquest component humà permet contrastar la informació de les dades i fer-los més precisos. A més, amb l’eina, la multinacional i la divisió continuen posicionant-se com a líders en la indústria en proporcionar solucions completes i avantguardistes”.

Medicina

L’enfocament de la nova eina de DataForce se centra a processar i anotar dades mèdiques perquè les empreses del sector de les ciències de la vida puguin desenvolupar aplicacions que impulsin la recerca i el diagnòstic, proporcionant-los totes les facilitats per a poder continuar contribuint en el benestar de la societat.

En aquest sentit, Xavier Fort, Vicepresident de DataForce, va declarar que estan “molt il·lusionats amb el llançament del suport per a l’anotació de dades mèdiques complint les estrictes regulacions del sector que, al costat d’empreses i universitats treballant en ciències de la salut, acceleraran la recerca de malalties, diagnòstic de patologies o desenvolupament de fàrmacs gràcies a la Intel·ligència Artificial”.

Com a part dels seus últims avanços, DataForce també ha presentat noves funcions d’etiquetatge de vídeo que simplifiquen i acceleren les anotacions precises d’objectes dins dels fotogrames d’un vídeo. Amb una varietat de noves eines, com a punts clau, quadres delimitadors, i la intuïtiva plataforma d’etiquetatge automàtic Scissors, entre altres, el vídeo annotation (anotació de vídeos, en anglès) mai ha estat tan eficient i exacte”, va destacar l’entitat.