Danone redissenya les campanyes per a donar visibilitat a la diversitat

Danone visibilitzarà durant el ‘Mes de l’Orgull’ el seu compromís amb el col·lectiu Lgtbiq+ a través de diferents iniciatives com el redisseny dels seus cartells més icònics, participant en les celebracions previstes en el Pride de Barcelona i l’Orgull de Madrid. La companyia va explicar aquest dimecres que l’objectiu és visibilitzar a totes les famílies per a promoure la inclusió i la diversitat. Per a això, i en el marc del seu compromís ‘Nodrint la diversitat’, ha adaptat els seus cartells antics més emblemàtics reflectint alguns tipus de famílies que existeixen en la societat actual, reivindicant la diversitat des del propi nucli familiar.

De la mà de l’agència creativa Wunderman Thompson, l’il·lustrador barceloní Adrià Marqués i l’artista Daniel Belci, l’empresa ha adaptat set campanyes clàssiques de la marca per a representar la realitat social actual.

“Tenim un compromís amb totes les famílies des de sempre i, per això, la diversitat inclusiva és un dels pilars de la nostra política corporativa. Ser una companyia B Corp ens impulsa a actuar com a agents de canvi social, i per això volíem anar un pas més enllà en la promoció d’aquests valors, trencar amb els estereotips i alimentar l’amor i el respecte”, va afirmar Sara Castro, VP Recursos Humans de Danone Ibèria. “Els temps canvien, però hi ha coses que no, com l’amor d’una família”, va assenyalar.

A més, per primera vegada Danone serà present com a patrocinador en l’esdeveniment Pride que se celebrarà a Barcelona i col·laborarà en la Setmana de l’Orgull de Madrid, en les quals impulsarà una sèrie d’activitats per a gaudir en família.

Concretament, en el Pride de Barcelona comptarà amb l’espai ‘Danone Family Pride’. Durant el divendres 24 i el dissabte 25 de juny, en la zona d’Avinguda Reina María Cristina en Plaza España, es realitzaran activitats per als més petits com, per exemple, estampat de samarretes amb els dibuixos de la seva família, tallers amb els gots de cristall clàssics de Danone i marques com Actimel, Danonino, entre altres, repartiran mostres del seu producte.

Així mateix, Alpro oferirà cafès amb beguda vegetal als més majors “que podran gaudir d’una zona chill out on relaxar-se. Com a companyia, tenim el deure de promoure una comunicació responsable i incloent i el propòsit que les nostres marques actuïn com a agents de canvi”, va afirmar Javier Pejito, VP de Màrqueting de Danone. “En Danone, portem més de 100 anys acompanyant a les famílies i amb aquesta campanya volem retre’ls homenatge. Per això, hem redissenyat les nostres campanyes històriques per a adaptar-los a la societat actual i representar la diversitat de les famílies d’avui, transmetent els valors de Danone en favor de la diversitat, la inclusió i el respecte”, va indicar.

Diversitat

La companyia va destacar que la seva aposta per la diversitat es reflecteix també a nivell intern en els equips de la companyia, conformats per més de 30 nacionalitats.

En les oficines centrals un 52% són dones, amb paritat total en els nivells de management i direcció, en els quals no hi ha bretxa salarial i es promou la diversitat en un sentit global.

Per tot això, Danone ha estat reconeguda durant tres anys consecutius en el ‘Top30 d’Empreses amb millors pràctiques de Diversitat i Igualtat’ per Intrama. A aquest reconeixement s’uneix la seva presència durant tres anys consecutius en el Gender Equality Index de Bloomberg (2019, 2020 i 2021) que premia la paritat de gènere i molt particularment la presència de talent femení en els llocs directius i executius. La companyia ha estat guardonada també en els Premis InnovacCión per la seva pertinença al moviment #HeForShe de l’ONU.