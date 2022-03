Danone aposta per menys sucre i més opcions saludables per a l’alimentació infantil

Danone ha fet “un pas pioner en pro de la salut i benestar de les noves generacions”, reformulant el 100% del seu catàleg infantil perquè compleixi els criteris nutricionals de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) que, en el cas dels lactis, recomana un consum limitat de greixos i sucres.

Amb aquesta decisió, la companyia posa fi “al fet d’escollir entre el que és divertit i el que és saludable, entre el sucre i el sabor”. Danone ha invertit un milió d’euros en els darrers cinc anys i ha treballat de la mà d’un equip multidisciplinari de més de 20 professionals, per millorar nutricionalment el perfil dels iogurts preferits dels nens i nenes, amb focus en la reducció de sucres afegits.

Tots els iogurts de les marques Danonino, Actimel Kids i iogurt Danone per a nens ja compleixen els criteris nutricionals fixats per l’OMS. Concretament, en matèria de sucres totals, un total de 10 grams de sucre per cada 100 grams de producte, mantenint el mateix sabor que encanta als més petits sense afegir edulcorants artificials.

“A la vida, quan creus tenir totes les respostes, de sobte tens fills i et canvien totes les preguntes. Però quan ets pare la pregunta més difícil te la fas a tu mateix: ho estic fent bé? A Danone volem donar resposta a aquesta pregunta. El nostre compromís és que tots els nens i nenes tinguin una vida saludable, corregint amb això les elevades taxes de sobrepès i obesitat infantil que tant preocupen les famílies. Aquesta decisió és avui encara més visible, reafirma el nostre compromís amb la salut de les noves generacions i, en definitiva, ens situa com la primera companyia d’alimentació a Espanya que aplica aquest compromís a totes les seves propostes adreçades a públic infantil”, explica Natalia Berenguer, general secretary de Danone Iberia

“Fa temps ja vam ser pioners en l’ús de llicències infantils al nostre iogurt natural, un fet clau per oferir als nens i nenes opcions sense sucre afegit, igual de divertides i amb els seus personatges favorits, afavorint així que els nens i nenes acostumin el seu paladar a sabors menys dolços. Avui estem contents i orgullosos d’anunciar aquest gran pas, un dels molts més que vindran, perquè amb això resolem un deute pendent amb els pares que, d’ara endavant, tindran les coses una mica més fàcils amb l’alimentació dels fills”, assenyala Berenguer.

La companyia destaca que aquest anunci marca una nova fita en el procés de reformulació de sucres afegits que Danone va iniciar el 2014 en tots els seus productes, per complir amb el seu compromís de millora constant dels perfils nutricionals de les seves propostes per vetllar per la salut dels consumidors.

D’aquesta manera, des de fa vuit anys s’han fet avenços que han permès que la companyia hagi aconseguit reduir en un 30% el sucre afegit als iogurts i llets fermentades de consum diari. Un exemple d’això és que el 2021 tota la gamma Danonino ja complia amb els criteris nutricionals de l’OMS. Avui, el 90% del catàleg de Danone a Espanya correspon a productes saludables de consum diari, prop del 50% de les referències disponibles al mercat són sense sucres afegits i un de cada cinc és iogurt natural -llet, ferments i res més-, segment en creixement pel qual Danone aposta.

Comunicació

Danone també ha decidit promoure una comunicació en “positiu, responsable i transparent” alineada amb la reformulació de la seva cartera. La companyia vol contribuir així a impulsar un canvi cap a uns hàbits alimentaris més saludables, que faciliti als més petits no haver d’escollir entre allò saludable i allò que, als seus ulls, resulta més divertit.

“El repte al voltant de la publicitat infantil no rau en el canal, sinó en el missatge. Com passa en el món de l’educació, el món de la diversió forma part de l’aprenentatge durant la infància. Per això creiem que fer ús de la publicitat en positiu pot ajudar a impulsar un canvi que millori l’alimentació infantil”, indica la directora de Corporate Affairs de Danone Iberia, Laia Mas.

En aquest sentit, Danone reivindica un model de coregulació “que posi la publicitat al servei de la salut i que contribueixi a incentivar el consum d’aliments saludables entre els més petits”.

Així mateix, exposa que treballa de manera constant en la revisió i la millora progressiva dels perfils nutricionals dels seus productes. “La innovació exerceix un rol clau en aquest esforç”. Per això, cada any inverteix més de 5 milions d’euros en R+D per al desenvolupament de noves i millors fórmules.

“Fa més de 100 anys que innovem i abanderem amb orgull un aliment -el iogurt- que s’ha convertit en una icona de salut. El nostre ampli coneixement en ferments i innovació ens permet oferir aliments cada cop més simples i naturals. Per això, hem aconseguit reduir el sucre afegit sense comprometre la qualitat dels nostres productes, la seva naturalitat i el seu sabor”, manifesta Berenguer.