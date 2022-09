Danone inaugura el seu primer ‘hub’ de IT&Data a Espanya

Danone Ibèria posa en marxa el primer ‘hub’ tecnològic en la seva seu de Barcelona, un centre dedicat a la innovació i digitalització dels processos operatius del negoci per al qual es comptarà amb la presència de més de 30 professionals especialitzats en matèria de dades, tecnologia i comercials. Els membres de l’equip lideraran projectes per a convertir-se en el motor de la transformació digital de la companyia.

Fa més d’un any Danone va començar a activar aquests ‘hub’ amb experts en diferents punts del món amb l’objectiu d’aconseguir una major eficiència, sinergies a l’hora de llançar noves plataformes i donar servei al departament de IT de cadascuna de les regions en les quals la companyia té presència.

Concretament, l’obertura d’aquest ‘hub’ de IT&Data a Barcelona busca enfortir la governança i l’acompliment a través de la unió de sinergies entre rols globals i locals que ajudi a consolidar estratègies de mercat, reforçant el compromís de Danone amb la zona Ibèria.

Danone aposta per un model de treball col·laboratiu que ha arribat a la seva màxima esplendor entre les grans empreses del sector de Gran Consum en els últims anys. Els ‘hub’ tecnològics són un espai en el qual centralitzar les operacions de l’empresa, crear noves oportunitats laborals i de negoci, a més d’avançar en digitalització dels processos operatius.

“Volem que per a 2025, la tecnologia i les dades es converteixin en els grans diferenciadors estratègics de Danone, impulsats per una organització àgil de IT&Data i, per això, hem accelerat la consolidació d’aquest ‘hub’ a Barcelona on es coordinaran projectes digitals que escalaran a nivell global”, va assenyalar Nicolas Cosqueric, IT&Data Director Ibèria.

Unió de fronteres

El nou ‘hub’ de Barcelona generarà oportunitats de creixement per al talent intern de l’empresa, així com la consecució de noves trajectòries professionals. Un fet que destaca la ferma aposta de la companyia pel desenvolupament professional dels seus treballadors a llarg termini. A més, aquest centre es convertirà en allotjament de presentacions i reunions d’altres equips i projectes internacionals, sumant-se als quals la companyia ja té per Mèxic, França, Polònia i Malàisia, entre altres centres satèl·lit que també donen suport situats a l’Argentina, Rússia, Indonèsia i la Xina.

Les principals àrees d’activació que començaran a treballar els futurs professionals giren entorn del nivell social i laboral de l’empresa, així com l’adquisició i retenció de talent. Entre les seves funcions, aquest equip s’encarregarà d’activar projectes que aportin valor a l’empresa i permetin el seu creixement en l’entorn digital, així com potenciar la interacció amb altres seus per a generar oportunitats de negoci.

Danone Ibèria preveu aconseguir la integració completa del nou equip d’aquest ‘hub’ per a finals d’enguany. “La innovació ha estat un dels elements diferencials de Danone des dels seus inicis. Portem anys innovant en totes les àrees del nostre negoci, però ara necessitem accelerar la digitalització del nostre negoci. Posem en marxa un espai que albergarà a persones de diferents nacionalitats, on podran créixer, desenvolupar-se professionalment i estar a càrrec de projectes digitals que lideraran les estratègies de la companyia en un futur pròxim”, va explicar Cosqueric.