Danone, Holaluz i 110 empreses de l’Estat s’uneixen a la campanya ‘Ser B’

Les empreses B Corp, entre elles Danone, Veritas, Ecoalf, Triodos Bank, Laboratoris Expanscience–Mustela i Holaluz, han mobilitzat a la ciutadania espanyola perquè sigui part de la solució, a través de Ser B, la primera campanya nacional del moviment B Corp a Espanya.

En un context d’emergència social i climàtica, el moviment B Corp ha volgut sensibilitzar a la societat i fer un anomenat a les persones per a generar, de la mà de les companyies, un impacte positiu en la societat i el planeta.

És així com aspira a unir la força de les empreses responsables i les accions individuals de les persones per a promoure canvis reals i un estil de vida conscient a través de les decisions diàries.

Amb aquesta iniciativa, el moviment B Corp, format per més de 110 empreses a Espanya que compleixen amb els més alts estàndards socials i ambientals i de transparència, trasllada la seva preocupació pel medi ambient i pel desenvolupament social i brinda solucions per a impulsar la transformació cap a una economia sostenible, regenerativa i inclusiva al costat de la ciutadania.

Reptes

En el marc de la campanya, la població espanyola està podent participar en aquest moviment iniciat per les empreses B Corp, a manera de “cadena de favors”, per a ajudar a cuidar el planeta i vetllar pel desenvolupament social amb petites accions basades en Els 10 reptes per a Ser B.

Una crida per a implicar la ciutadania i fer-la part de la solució a través de la qual les empreses B Corp i influencers estan participant al mateix temps que animant als seus seguidors i treballadors, així com a la resta de la ciutadania, a comprometre’s i dur a terme un dels 10 reptes sostenibles.

Tal com afirma Pablo Sánchez, director executiu de B Lab Spain, entitat sense ànim de lucre impulsora del moviment B Corp, les accions de les companyies han d’anar de la mà dels ciutadans per a generar aquest canvi real i significatiu. “Estem encantats amb la gran implicació de tots els actors en aquesta iniciativa. Sabem que cada petita acció compta, ja que petits gestos sumats impulsen aquesta força necessària per a la transició cap a un nou paradigma social i mediambiental”, ha assenyalat.

Accions com comprar peces sostenibles o de segona mà; consumir energia verda, reciclar correctament o reduir els residus i evitar els desaprofitaments de menjar, són alguns dels reptes que es plantegen en la iniciativa.

També n’hi ha a nivell de consum i transport, com viatjar de manera sostenible, comprar aliments saludables o moure’s sense emissions, així com de compromís amb l’entorn, que promouen mantenir netes ciutats i pobles i conservar els recursos naturals, paisatgístics i culturals. Finalment, trobem reptes per a fomentar la igualtat de gènere i, per als més idealistes, accions com promoure la pau i la solidaritat.

Canvi

Per aconseguir el suport de tots els actors i impulsar aquest canvi i transformació, el moviment B Corp ha posat en marxa diferents activacions al país. Madrid va començar el dia el passat 15 de març amb una lona gegant que purifica l’aire en Gran Via i, tant a Madrid com a Barcelona, s’han instal·lat cartells en els perímetres urbans que conviden a tots a unir-se al moviment.

A més,directius de les empreses B Corp, com Guillermo Díaz, Director Comercial de Artiem Hotels, o Mónica Navarro, cofundadora de Delicious & Sons, influencers i ambaixadors de la campanya, com Fabián León, Carlota Bruna o Laura Baena, estan reptant als seus treballadors i seguidors respectivament a comprometre’s a prendre decisions responsables i a sumar-se als 10 reptes. Només a través de les xarxes socials, Ser B ja ha aconseguit a més de 140.000 persones des del seu llançament.

A més, la campanya Ser B presenta un tret diferencial, ja que ha estat codissenyada per les empreses del moviment i compta també amb el seu suport financer. Una altra mostra més del compromís d’aquestes companyies, que aspiren a ser les millors empreses per al món, mesurant i millorant l’impacte de les seves accions i prenent mesures que beneficiïn a tots.