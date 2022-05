Danone es converteix en la B Corp d’alimentació més gran amb millor puntuació

La divisió de lactis i alternatives vegetals de Danone s’ha recertificat per tercera vegada com a B Corp. Va ser la primera empresa de gran consum a superar l’estàndard en 2016 i, des de llavors, ha anat augmentant els resultats de les seves avaluacions fins a convertir-se en la B Corp d’alimentació de major grandària i major puntuació a Espanya. Tot això de la mà d’un porfolio d’alimentació saludable, “present en totes les etapes de la vida i que respon a la missió de la companyia d’aportar salut a través de l’alimentació al major nombre de persones possible”, va explicar la companyia.

L’estàndard B Corp és un segell que atorga B Lab a aquelles signatures que compleixen amb els més alts estàndards d’acompliment social i ambiental, transparència pública i responsabilitat empresarial. “Ser B Corp significa ser capaces d’anar més enllà i saber calibrar entre propòsit i resultats a curt termini, implica adoptar decisions valentes per a garantir un impacte positiu en la societat i en el planeta. Significa escoltar, aprendre i gestionar les tensions internes i externes però amb la plena convicció que és l’única forma que el negoci sigui sostenible, a tots els nivells, a llarg termini”, va assenyalar la irectora d’Assumptes Corporatius i Sostenibilitat en Danone Ibèria, Laia Mas.

La companyia va destacar que aquesta manera d’entendre l’activitat empresarial forma part de Danone des del seu origen i es va reafirmar en la dècada dels anys 70 quan Antoine Riboud, el llavors president del grup Danone, va realitzar a Marsella davant la patronal francesa un històric discurs que va marcar el naixement del seu doble compromís econòmic i social.

“Mig segle després, la companyia continua abanderant aquest propòsit, conscient que tota la seva actuació té un impacte i és clau realitzar un exercici d’empatia en temps real per a entendre quines necessitats hi ha en l’entorn”, va afegir.

Mas va indicar que per a deixar “un futur més saludable i sostenible a les noves generacions hem d’actuar i ser part de la solució. Aquest compromís comença des de les nostres marques aportant valor afegit i salut, tenint també el planeta en el centre de totes les nostres decisions”.

Repto B Corp Danone

El repte de ser B Corp Danone ha obtingut una puntuació de més de 90 punts, millorant gairebé 5 punts els resultats de la seva última avaluació i 8 des de la seva primera certificació en 2016.

Entre els aspectes pels quals ha destacat figura el treball i els projectes realitzats al costat dels ramaders amb els quals col·labora per a mesurar i reduir la petjada de CO₂ o el suport al relleu generacional de les ramaderies, entre altres.

“Fa falta un compromís real i respondre a uns estàndards de qualitat molt elevats, i només el 2% de les entitats que comencen l’avaluació aconsegueixen convertir-se en B Corp, encara que moltes empreses utilitzen l’estàndard per a mesurar, gestionar i millorar el seu impacte sense la intenció d’obtenir la certificació”, va explicar el director executiu de B Lab España, Pablo Sánchez.

“Per a nosaltres és important que Danone sigui un integrant d’aquesta comunitat, perquè pot contribuir al fet que altres entitats vulguin seguir el seu exemple”, va apuntar el responsable de B Lab.

La companyia també destaca per com implica en els seus compromisos socials i ambientals als agents amb els quals col·labora i per les seves polítiques de governança, o aposta per retenir i atreure talent. L’absència de bretxa salarial, la paritat en tots els càrrecs o la seva ferma aposta per la diversitat, entre altres aspectes fan de Danone la B Corp de major grandària i major puntuació a Espanya.

Com a part de la seva visió i propòsit, Danone promou aliances juntament amb altres empreses B Corp amb l’objectiu de generar una comunitat d’empreses amb propòsit i un model de negoci pensat per a aportar benefici al món que li envolta. Per això, treballa juntament amb Too Good To Go, Almanatura, Vull, Sheedo o Roots For Sustainability, amb les quals ha coincideixo en el B Good Day, l’espai de trobada de referència anual de les B Corp a Espanya i que va tenir lloc a Madrid.