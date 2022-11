Danone celebra 50 anys apostant pel projecte econòmic i social

Danone celebra aquesta setmana el 50 aniversari del discurs de Marsella pronunciat pel cofundador i llavors president, Antoine Riboud, on per primera vegada va introduir el pioner concepte del doble propòsit empresarial des de la idea que els objectius econòmics i socials han d’estar interconnectats i que, per tant, l’èxit del negoci ha d’anar sempre de la mà del progrés social.

Sota la premissa que no hi ha futur sense sostenibilitat, i no hi ha sostenibilitat sense creixement social, Danone va assenyalar aquest divendres que s’ha posicionat com una “empresa líder en la transformació del model empresarial actual cap a un més sostenible i just”.

“La cura per la salut i el planeta forma part de l’ADN de la companyia des dels seus inicis fa més de 100 anys i des de llavors ha evolucionat sobre la base d’aquesta essència, sempre buscant que el poder de les seves marques generi un impacte positiu en la societat”, va indicar la companyia.

El director general de Danone España, François Lacombe, va manifestar que “les companyies estem cridades a actuar i ser part de la solució que la nostra societat necessita davant els problemes sistèmics que ens envolten. Mig segle després de les paraules de Riboud, continuem abanderant aquest propòsit des de la nostra cultura i els nostres valors que defineixen la forma tan única que tenim de fer les coses en Danone”.

“Per descomptat”, va afegir, “des de la força de les nostres marques, oferint un portfolio enfocat a promoure salut, però també compromès amb reduir l’impacte mediambiental en tota la cadena de valor, des de les granges fins al lineal, passant per les nostres fàbriques i centres d’innovació. El nostre objectiu és contribuir a transformar el sistema alimentari i deixar un futur més saludable i sostenible per a les noves generacions”.

Va explicar que aquesta visió de l’activitat empresarial plantejada per Riboud ha romàs de manera constant al llarg d’aquests anys.

Antoine Riboud afirmava que “hem de liderar les nostres empreses tant amb el cor com amb el cap, i no podem oblidar que mentre els recursos energètics de la terra són limitats, els de la humanitat són infinits mentre ens sentim motivats. La responsabilitat d’una empresa no acaba a les portes de la fàbrica i de les oficines”.

La companyia subratlla que aquesta visió dual ha perdurat durant dècades i ha promogut avanços de gran rellevància per a l’empresa. Un de les principals fites que citen va tenir lloc en els anys 90, quan el llavors president de Danone, Frank Riboud, va prendre la decisió de desprendre’s d’aquelles divisions que no aportessin salut per a enfocar-se solament en aquelles que complissin la missió de la companyia que era, i continua sent, aportar salut a través de l’alimentació.

Des de llavors, la companyia sosté que ha liderat el creixement entorn d’un porfolio enfocat a la salut i benestar a través de propostes que cobreixin nutricionalment les necessitats i hàbits dels consumidors en 4 àrees de negocis: lactis i alternatives vegetals, aigües i nutrició especialitzada.

Avui Danone, “com l’empresa B Corp de més grandària i major puntuació del sector de Gran Consum, compta amb un dels porfolios més saludables i sostenibles del sector de l’Alimentació”, agreguen.

Al mateix temps, impulsa projectes estratègics per a donar resposta a les tensions socials actuals i protegir la sostenibilitat d’un sistema alimentari saludable i de proximitat. En els últims anys, Danone ha fet passos en pro de la transició cap a l’economia circular per a aconseguir els objectius de l’Agenda 2030; ha avançat en la lluita contra el desaprofitament alimentari amb el canvi de la data de caducitat per la data de consum preferent, i ha impulsat programes d’Agricultura Regenerativa que contribueixen a avançar en la necessària transformació que el camp necessita través d’un model sostenible a llarg termini, que sigui viable econòmicament, humà i respectuós amb el medi ambient i els recursos naturals de les zones rurals.

“En Danone defensem que hi ha una altra manera d’entendre els negocis, més sostenible i inclusiva. Aquest doble propòsit implica un exercici d’empatia en temps real amb el nostre entorn. Implica escoltar, aprendre i preguntar-nos cada vegada que prenem una decisió: per què? quin impacte té en la societat? què estem aportant com a empresa? En això es basa el propòsit, a posar a les persones i la societat en el centre -consumidors, pacients, empleats- i, a partir d’aquí, traçar el full de ruta per a mantenir la seva confiança i assegurar que el negoci sigui sostenible, a tots els nivells, a llarg termini”, va declarar Lacombe.

Estudis sobre els hàbits de compra dels consumidors, que indiquen que les marques més sostenibles van augmentar el seu valor en un 31% més (respecte 2021) que les 100 marques més valuoses a escala global.

“En aquest sentit, Danone ha jugat un rol molt actiu donant suport a la creació d’una nova figura legal, Societats de Benefici i Interès Comú (SBIC) conegudes com a empreses amb propòsit, com el primer pas per a transformar el sistema empresarial actual en un més sostenible i responsable. Amb aquesta esmena, aprovada el mes de juny passat en el Congrés dels Diputats, Espanya es converteix en un estat que reconeix a les companyies que, a més de ser rendibles, generen un benefici ambiental i social”, conclou la companyia.