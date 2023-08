Dani García impulsa la formació en hostaleria amb Cesur

Dani García, un dels cuiners andalusos amb major projecció internacional amb tres estrelles Michelin, aposta per portar la seva cuina al món i a la formació professional d’Espanya a través d’una col·laboració amb el centre Cesur.

Cesur vol aportar al col·lectiu hostaler la formació més adequada per a garantir la sortida de professionals formats en les matèries que el sector demanda en l’actualitat.

Per a això, ha apostat per la creació d’un nou centre especialitzat en hostaleria i cuina a Màlaga en el qual oferirà una àmplia oferta educativa: tècnic en Gastronomia i Cuina, tècnic superior en Direcció de Cuina, tècnic superior en Direcció de Serveis de Restauració, i el de tècnic en Restauració. Els cursos començaran el mes de setembre de 2023 i tindran una durada de dos anys.

La formació es complementarà amb pràctiques garantides de la mà dels millors professionals del sector, com el xef malagueny Dani García. Per al desenvolupament òptim de la formació, Cesur ha signat acords amb el Grup Dani García.

A més de les pràctiques en el Grup Dani García, les noves instal·lacions Cesur Teatinos compten amb espais per a formar als alumnes de manera pràctica i innovadora. El nou centre compta amb una cuina professional de 370 metres quadrats equipada amb maquinària d’última generació perquè els alumnes puguin aprendre en un entorn similar al que posteriorment es trobaran en incorporar-se al mercat laboral.

El centre donarà cabuda a més de 5.000 alumnes gràcies als seus 8.500 metres quadrats d’extensió. Així mateix, compta amb una residència d’estudiants amb capacitat per a 78 places i un gimnàs de 500 metres quadrats per a l’ús de l’alumnat. Cesur compta amb més de 30 centres distribuïts pel territori nacional i ofereix una àmplia varietat de graus i famílies professionals amb titulació oficial, tant en modalitat d’FP a distància com presencial i dual. Té més de 4.000 convenis amb empreses.