Dani Alves declara que la relació amb la noia que l’acusa va ser consentida

El futbolista Dani Alves ha declarat aquest dilluns que la relació sexual que va mantenir el 30 de desembre amb la noia que l’ha denunciat per una presumpta violació va ser consentida i que va tenir lloc després de conèixer-se a la zona VIP de la discoteca Sutton i constatar que entre tots dos hi havia interès mutu i tensió sexual des del principi.

El brasiler ha prestat nova declaració, a petició de la defensa, davant de la jutgessa d’instrucció i amb presència de les parts del procés després d’ingressar a la presó provisional el 20 de gener passat.

Segons fonts consultades per Servimedia, Alves ha anat responent a la sessió a les preguntes i relatant detalls d’aquella nit, posant èmfasi que és respectuós en la seva relació amb les dones i no fa cap pas si no percep tensió sexual i una clara predisposició. En aquest sentit, ha assegurat que no va explicar inicialment els fets i va negar el contacte sexual perquè la seva única prioritat era salvar el seu matrimoni.

Segons les mateixes fonts, ha recordat que va arribar al local amb el seu amic Bruno i van anar a la taula 6, en una zona on els col·loquen habitualment per raons de seguretat. Van conèixer les tres noies, entre elles la denunciant, i van parlar i ballar, sobretot amb ella. En constatar la química que hi havia, el jugador li va proposar anar a un lloc més privat, esmentant el bany que hi havia just al costat. Segons ha relatat, ella va accedir i van anar-hi per separat i van sortir per separat.

A la declaració, ha dit que tot el que va passar a l’interior del bany va ser un acte lliure i voluntari, van fer l’amor i no va dir en cap moment que parés. En aquest punt ha volgut ser contundent i ha assegurat que ell respecta les dones i no ha tingut mai una conducta que vagi en contra.

Altres fonts consultades presencials han explicat que, en preguntar-li directament per l’acusació de la jove, el brasiler ha relatat que ho porta pensant des que va tenir coneixement de la denúncia, no ho sap, encara que creu que en demanar-li sortir separats i ser discrets, sense ser atent ni afectuós amb ella, la va poder ofendre o enfadar.

L’exjugador del Barça ha anat a declarar des de Brians 2, on està esperant que finalitzi la Instrucció i es fixi data de judici. La defensa té previst tornar a sol·licitar la llibertat provisional els pròxims dies.