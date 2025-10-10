Damm inaugura la seva primera fàbrica al Regne Unit

Damm va inaugurar aquest dijous oficialment The Damm Eagle Brewery, la seva primera fàbrica fora de la península Ibèrica. Situada en la localitat anglesa de Bedford, aquesta planta representa una fita en l’estratègia d’internacionalització de la companyia i reforça el posicionament del Regne Unit com el seu principal mercat exterior, representant el 30% del negoci internacional de la companyia.
La nova planta de producció, va informar la companyia, situada estratègicament entre Londres i Birmingham, garanteix una logística eficient i s’alinea amb els objectius de sostenibilitat de la companyia. En els últims tres anys, Damm ha invertit més de 80,5 milions d’euros, instal·lant una nova línia de llaunes i incorporant la producció de noves categories. La fàbrica compta amb una nova tecnologia que li permet produir begudes sense alcohol i refrescos per a diversificar el seu portfolio al Regne Unit més enllà de la cervesa. Aquestes inversions han permès a la fàbrica duplicar la seva capacitat de producció màxima aconseguint els 1,8 milions d’hectolitres anuals.
“El nostre objectiu és clar: convertir-nos en la major cervesera independent del Regne Unit. El mercat britànic representa ja el 30 % del nostre negoci internacional. Elaborar localment en Bedford era un pas natural, no sols per eficiència, sinó també per a estar més prop del mercat i de la comunitat a la qual servim. El nostre compromís va més enllà de la inversió de capital. Estem aportant talent, innovació i una visió de com ha d’evolucionar la indústria per a continuar sent més competitiva i sostenible”, va afirmar Jorge Villavecchia, director general de Damm.
L’acte també va comptar amb l’assistència de Ceri Morgan, Comissària de Comerç per a Europa del Govern britànic, qui ha comentat: “M’alegra acompanyar a Damm en la inauguració oficial de The Damm Eagle Brewery en Bedford, un projecte que aportarà noves inversions, ocupacions qualificades i innovació a la regió. Aquesta inversió és un testimoniatge de nostra cada vegada més estreta relació comercial amb Espanya —i amb la Unió Europea—. El Regne Unit impulsarà el creixement econòmic a través de la seva relació amb els socis de la UE, complint els nostres compromisos adquirits en la Cimera Regne Unit-UE de maig i en el Marc Estratègic Bilateral Regne Unit-Espanya signat al setembre”.
DEMANDA I INNOVACIÓ
La posada en marxa de la seva primera planta de producció al Regne Unit permet a Damm donar resposta a l’augment de la demanda al país de la seva cervesa insígnia, Estrella Damm. Des de la primavera de 2024, aquesta cervesa lager mediterrània s’elabora en Bedford per a proveir el mercat britànic, on cada minut se serveixen 150 pintes d’Estrella Damm. Aquest centre productiu representa una oportunitat per a Damm en el mercat britànic, que ha registrat un creixement de dos dígits en 2024 i preveu aconseguir resultats rècord en els pròxims dos anys, impulsats per noves aliances comercials i de producció.
Damm ha transformat la fàbrica de Bedford per a alinear-la amb els estàndards líders del sector, mantenint el seu compromís amb la qualitat, l’eficiència i un enfocament fortament orientat al servei al client i el consumidor.
L’arribada de Damm a Bedford ha estat també un motor de generació d’ocupació i desenvolupament per a l’economia local. En aquesta fase d’inversió, que està previst que finalitzi en 2027, s’espera duplicar el nombre d’empleats directes a la fàbrica. En els últims tres anys, des de l’adquisició de la planta, Damm ja ha triplicat la seva plantilla directa al Regne Unit, passant de 56 a 180 treballadors. La companyia també manté el seu compromís amb l’economia local mitjançant aliances amb proveïdors i iniciatives comunitàries, en línia amb el treball que realitza la Fundació Damm a Espanya.
A mesura que Damm s’acosta al seu 150 aniversari en 2026, l’obertura de The Damm Eagle Brewery en Bedford marca una altra fita en la trajectòria de creixement sostingut de Damm. Amb un enfocament en la qualitat, l’eficiència, la sostenibilitat i el compromís comunitari, Damm aspira a consolidar la seva posició com la major cervesera independent del Regne Unit i reforçar el seu lideratge en els segments de cervesa premium i super-premium del país.