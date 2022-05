CVC col·loca amb èxit els seus bons de finançament a LaLiga

CVC ha assegurat els 1.994 milions d’euros que s’havia compromès a injectar en el conjunt del futbol professional espanyol a través de LaLiga Impuls i per a això, la signatura d’inversió ha aportat 1.200 milions d’euros dels fons que gestiona, complementant l’operació amb altres 850 milions de finançament bancari a través dels crèdits amb Goldman Sachs, Deutsche Bank i Credit Suisse, que el fons ha llançat finalment aquest divendres al mercat de bons per a optimitzar el cost.

Malgrat la difícil situació dels mercats de renda variable derivada de la invasió de Rússia sobre Ucraïna – inflació, incertesa i tipus d’interès més alts del normal -, CVC ha col·locat avui amb èxit l’emissió de bons per valor de 850 milions que recolzen la seva inversió en LaLiga Impuls, segons fonts del mercat londinenc. L’interès del mercat pel potencial de la competició espanyola i els seus clubs i les bones qualificacions atorgades per Moody’s i Fitch, Baa3 i BB respectivament han estat determinants en la col·locació.

Aquest canvi d’estructura de finançament dissenyat per CVC, que pretén millorar el cost de finançament dels tres bancs de l’operació per a CVC, no afecta en res a LaLiga Impuls, LaLiga o els clubs, que està assegurada, garantida i disponible en els termes acordats i signats, les condicions dels quals estan blindades en el contracte que va donar lloc a la creació de LaLiga Group International.

Al gener de 2022 es van desemborsar els primers 400 milions d’euros i el calendari acordat per l’assemblea de LaLiga és que els diners restants arribi en els mesos de juny de 2022, 2023 i 2024.

De fet, la majoria d’equips ja estan anunciant els seus plans inversors i, en molts casos, han consumit part dels recursos per a reemplaçar deute existent o augmentar el seu límit salarial.

LaLiga Impuls s’ha convertit en la principal palanca amb la qual la competició aspira a fer el pròxim salt en termes de negoci, especialment després del dur cop de la pandèmia. Aquesta mateixa setmana, LaLiga ha presentat un informe en el qual s’apunta al fet que la facturació dels clubs ha iniciat ja una recuperació que “s’intensificarà” en 2022-2023, vital per a reprendre una rendibilitat que també es recolzarà en una moderació de les amortitzacions per la congelació de fitxatges. L’objectiu és que ja la pròxima temporada la facturació total rondi els 5.000 milions d’euros.