El Curs d’estiu de l’Escorial avança com acabar amb les hepatitis virals

Espanya continua sent un dels països millor posicionats per a aconseguir eliminar el virus de l’hepatitis C (VHC), d’acord amb els objectius marcats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per a 2030. Per a superar aquest repte és clau millorar la identificació de pacients amb infecció oculta per hepatitis virals i comptar amb la implicació dels professionals sanitaris i institucions tant en l’àmbit hospitalari com fora de l’hospital per a, d’aquesta manera, millorar el diagnòstic i facilitar la vinculació de tots els pacients a l’assistència sanitària. Un aspecte en el qual van coincidir els diferents experts reunits en el marc de la celebració dels Cursos d’estiu de la Universitat Complutense de Madrid (UCM) a San Lorenzo de El Escorial, durant la V jornada ‘Reptes en Salut Pública per a la Malaltia Hepàtica’, secundada per Gilead Sciences.

En paraules de Marisa Álvarez, directora executiva de Medical Affairs de Gilead España, “un any més complim amb aquesta cita, convertida ja en un esdeveniment de referència per al diàleg multidisciplinari de cara a afrontar els desafiaments presents i futurs per a millorar la vida dels pacients que sofreixen alguna malaltia hepàtica. Una jornada en la qual hem volgut valorar l’esforç de tots els professionals sanitaris, així com el compromís ferm i el suport institucional de les societats científiques i associacions de pacients, peces claus per a continuar avançant en el camí cap a l’eliminació i millor maneig de les malalties hepàtiques”.

Espanya s’ha convertit en un referent internacional en el camí cap a l’eliminació de l’Hepatitis C, amb més de 161.000 pacients tractats avui dia. No obstant això, per a aconseguir l’objectiu de l’OMS, el nostre Sistema Nacional de Salut ha de fer front a diferents reptes, per al que és necessari posar en marxa iniciatives encaminades a millorar la prevenció i el diagnòstic precoç dels pacients amb infecció oculta per VHC.

“Malgrat els grans avanços aconseguits fins avui, i del lideratge d’Espanya en l’eliminació de l’hepatitis C, és innegable que encara queda treball per fer i grans desafiaments per afrontar al nostre país. Una situació en la qual, concorde al ferm compromís de Gilead amb la malaltia hepàtica i la Salut Pública, continuem posant la nostra experiència de dècades d’innovació en el camp de la Virologia al servei de les institucions i, per descomptat, dels nostres pacients. Més enllà de l’Hepatitis C, continuem investigant en altres malalties hepàtiques, com el NASH, la Colangitis Esclerosant Primària o l’Hepatitis B i Delta, tractant d’aportar solucions a necessitats mèdiques no cobertes i d’enorme gravetat”, recordava Marisa Álvarez.

D’acord amb el director del Curs, el doctor José Luis Calleja, cap de Servei de Digestiu de l’Hospital Universitari Porta de Ferro de Majadahonda a Madrid, “en aquest curs ens reunim mèdics, professionals de la indústria, pacients, representants polítics i de l’entorn de la comunitat autònoma… Un curs convertit en fòrum multidisciplinari que, després d’anys de convocatòria, continua tenint gran èxit”.

Malalties hepàtiques

“Un curs que continuem celebrant per a recordar que les malalties hepàtiques és la segona causa d’anys perduts a Europa. Perquè una característica fonamental en les malalties hepàtiques, és que és silent fins al final del procés de la malaltia. En moltes ocasions arribem tard, quan hi ha poques possibilitats de curació. I això que sabem que la major part de les malalties hepàtiques són clarament prevenibles. Per això, des de les societats europees i mundials s’està treballant molt en el concepte de prevenció de la malaltia hepàtica. Encara que, avui dia, tenim tractaments per a curar l’hepatitis C, la B i, afortunadament, aviat hi haurà un per a la D”, afegia el doctor Calleja.

En aquesta sessió s’ha volgut, a més, ressaltar l’important paper que tenen les comunitats autònomes, mostrant alguns exemples concrets com els Plans Autonòmics per a l’eliminació de l’Hepatitis C de Galícia i Andalusia. A través d’aquestes estratègies, s’estan posant en marxa iniciatives pioneres de diagnòstic oportunista en diferents àmbits assistencials, recolzades en avanços informàtics com la intel·ligència artificial o el big data, que suposen una gran innovació per a l’optimització dels processos assistencials i l’automatització dels procediments amb un gran benefici per als pacients i el sistema sanitari.

El treball conjunt entre els representants polítics, les associacions de pacients, societats científiques i els professionals sanitaris, és fonamental per a continuar avançant. Així ho ha expressat Eva Pérez, presidenta de Federació Nacional de Malalts i Trasplantats Hepàtics (FNETH), qui ha destacat que “arribar a l’eliminació de l’hepatitis C passa per la unió de tots. S’ha aconseguit una xifra molt important de pacients tractats, mai vista a Europa, i això és gràcies a la col·laboració de pacients, de gerència d’hospital, d’hepatòlegs i de la indústria. Però queda per fer i, per a arribar a la meta, necessitem apostar per projectes de micro eliminació, reforçar atenció primària i seguir amb projectes de garbellat oportunista en urgències. I sense l’esforç i el suport de les institucions polítiques és molt complicat obtenir-lo”.

Hepatitis D crònica

També, s’ha abordat la problemàtica de l’hepatitis D crònica, que afecta pacients infectats d’hepatitis B (VHD). Un virus que s’associa amb una progressió més ràpida de la fibrosi i cirrosi hepàtica i amb un major risc de càncer de fetge i mort. Actualment, molts pacients amb VHD no estan diagnosticats degut, en part, al coneixement limitat de la malaltia i a la històrica falta de tractaments efectius, la qual cosa repercuteix en menys diagnòstics per a detectar la malaltia, existint una necessitat mèdica no coberta i una falta de projectes de recerca en aquesta àrea.

El curs, dirigit pel doctor José Luis Calleja, ha comptat amb la participació del doctor Juan González Castillo, cap del Servei d’Urgències a l’Hospital Clínic Sant Carles, Madrid; el doctor Javier Crespo, cap del Servei de Digestiu a l’Hospital Universitari Marquès de Valdecilla, Santander; el doctor Pablo Ryan, adjunt del Servei de Malalties Infeccioses a l’Hospital Infanta Leonor, Madrid; el doctor Francisco Atienza, metge d’Atenció Primària en el Centre de Salut L’Avenir, Sevilla; la doctora Sabela Lens, adjunta del Servei d’Hepatologia a l’Hospital Clínic, Barcelona; la doctora Marta Piñeiro, subdirectora general d’Informació sobre Salut i Epidemiologia en D.G. de Salut Pública de Galícia; el doctor Juan Turnes. Cap del Servei de Digestiu del CHOP, Pontevedra; Marta Marbán, presidenta de la Comissió de Sanitat en la Comunitat de Madrid; Eva Pérez Bech, presidenta de FNETH; el doctor Manuel Romero, cap de Servei de Digestiu a l’Hospital Universitari Verge de la Rosada, a Sevilla; la doctora Rocío Aller, adjunta del Servei de Digestiu a l’Hospital Clínic Universitari de Valladolid; el doctor Javier Escalada, director del Departament d’Endocrinologia i Nutrició en la Clínica Universitat de Navarra, i el doctor Marià Arts, adjunt LLETJA Cirurgia General i Aparell Digestiu.