La cúpula de New Balance Espanya compareix davant el jutge com a imputada per coaccions i abús de poder

El magistrat va notificar divendres passat a Madrid a la consellera delegada i a la directora d’operacions a Espanya i Portugal de New Balance una querella en la qual ambdues són acusades d’haver tractat de quedar-se amb les societats que van projectar la marca en tots dos països.

Van comparèixer en el Jutjat d’Instrucció número 9 de Madrid la que va ser fins fa poques setmanes consellera delegada de New Balance a Espanya, Anna Scheidgen, i la seva filla Ángela Scheidgen, ara CEO i anteriorment directora d’operacions.

Ambdues ho van fer en qualitat d’imputades, després que fos admesa a tràmit la querella criminal que les empreses Experience Store S.L. i Experience Store Outlet van presentar contra la societat estatunidenca New Balance, les seves filials i els seus quadres directius a Espanya.

Un altre dels quals estava citat en el jutjat era Paul Guaron, el vicepresident de New Balance Global, la seu del qual està a Boston, els lletrats del qual van sol·licitar que la seva declaració es fes per videoconferència.

S’acusa els querellats de coaccions, d’un delicte contra el mercat i els consumidors pel revelació i utilització en profit propi de secrets d’empresa i d’un delicte contra el mercat per abús de posició dominant.

En la vista, després d’escoltar les parts, de notificar la querella i de llegir els drets als imputats, el jutge va decidir ajornar les diligències per a aprofundir en elles i delimitar jurídicament els delictes a investigar.

“Traïdes”

Tal com relata la querella, aquestes dues empreses, que des de 2016 s’han encarregat de promocionar la marca New Balance i de promoure la creació de desenes de botigues d’aquests productes esportius a Espanya i Portugal, se senten “traïdes i sotmeses a pressions” perquè venen a preu reduït l’estructura comercial a favor del gegant nord-americà.

La querella recull correus entre la cúpula de New Balance i les empreses Experience Store S.L. i Experience Store Outlet (totes dues amb seu social a Madrid) on es comentava que el contracte, que els unia des de 2016 i que finalitzava en 2021, es prorrogaria fins al 2026.

Els beneficis econòmics de la xarxa comercial desplegada per Experience Store S.L. i Experience Store Outlet s’han anat multiplicant de manera exponencial. L’empresa nord-americana va optar per deixar de subministrar productes i infraestructura a aquests distribuïdors comercials per a causar-los un ofec econòmic que els obligués a vendre’ls aquesta xarxa de distribució comercial a un preu menor.

La querella recull l’estratègia de New Balance i, en concret, d’Anna Scheidgen i la seva filla, la directora d’operacions, Ángela Scheidgen (totes dues citades com investigades el dia 18 de març) els qui sota la proposta de comprar a preu de mercat la xarxa comercial d’Experience i valent-se dels seus propietaris, van accedir a les dades confidencials de les dues societats.

Aquesta acció els va permetre tenir informació privilegiada sobre els números de les dues empreses, sobre els clients i sobre els plans de desenvolupament. Experience va facilitar aquesta informació en el marc de les negociacions per a l’eventual venda, sense pensar que tot era una decisió dels dirigents de New Balance.

La idea era subjugar econòmicament les dues societats madrilenyes i així obligar-les a desprendre’s de la seva estructura, que inclou desenes de botigues i una cartera comercial que ha situat el valor de les dues societats en uns 30 milions d’euros. El grup Experience dona feina a més de 250 persones.

Inversions interrompudes

Des de 2016, la projecció de negoci per a New Balance ha crescut des que Experience Store S.L. i Experience Store Outlet treballen de la seva mà. De fet, en plena crisi econòmica i de la Covid, aquestes dues empreses madrilenyes, a l’albor del contracte que els vinculava amb New Balance, han creat una vintena de botigues en les quals es distribuïen els productes.

A més, han iniciat els contactes i inversions necessaris per a, atès el compromís de renovació de contracte 2026, ampliar aquesta xarxa comercial amb l’adquisició de fins a 15 noves botigues a Espanya i Portugal.

De moment, New Balance ha vetat el subministrament de productes el que deixa Experience Store S.L. i Experience Store Outlet en una situació de bloqueig que els pot abocar a un concurs de creditors. De moment, les botigues estan tancades. El jutge i la Fiscalia tenen ara la paraula.