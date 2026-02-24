Cuinar acompanyat triplica l’alegria, segons l’estudi ‘La ciència del que es cou en la cuina’

Menjar en companyia, xerrant, amb menjar casolà i sense pantalles és l’escenari òptim per al cervell i les emocions, segons apunta l’estudi ‘La ciència del que es cou en la cuina’ presentat per IKEA, la Societat Espanyola de Neurologia (SEN), la Universitat Rei Joan Carles (URJC) i el Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa de Fisiopatologia de l’Obesitat i Nutrició (CIBEROBN) de l’Institut de Salut Carles III.
L’estudi és fruit de dues recerques complementàries que s’han realitzat de manera simultània entre agost i desembre de 2025. Segons la responsable d’estudis d’IKEA a Espanya, Berta Madera, “aquest informe ens permet posar ciència a una intuïció: les persones gaudim de la companyia durant els menjars, fent-les més plaents. A més, ens mostra amb xifres com les pantalles han modificat la nostra manera de relacionar-nos amb el menjar. Amb els resultats d’aquests dos estudis volem convidar a la reflexió i a la mobilització des del rigor, amb dades i xifres que ens ajudin a comprendre, i, sobretot, a millorar el mode en què mengem i cuinem”.
La companyia humana és el principal impulsor de benestar durant la preparació i consum d’aliments, superant àmpliament a qualsevol interacció digital. Aquesta és una de les principals conclusions a la qual arriba l’estudi “Identificant les emocions en els hàbits culinaris amb IA i equips biomètrics”, elaborat per la SEN i la URJC. Així, cuinar acompanyat triplica l’emoció d’alegria en el nostre cervell que augmenta en un 232%, respecte a fer-ho només.
La presència d’altres persones transforma una activitat rutinària en una experiència emocionalment positiva, reforçant la idea que la socialització al voltant del menjar continua sent un pilar de benestar. D’altra banda, segons aquesta recerca, menjar acompanyat redueix el sentiment de rebuig en un 23,5%. La companyia trenca la neutralitat funcional de la tasca, que deixa de veure’s com un “tràmit” i la converteix en una experiència positiva.
Aquesta recerca conclou que la qualitat emocional de l’alimentació depèn menys dels aliments que hi ha en el plat i molt més d’amb qui es comparteix el menjar, de la desconnexió digital i de viure el moment present.
L’estudi ha demostrat que la companyia humana no pot ser substituïda per estímuls digitals o dispositius electrònics. Estar acompanyat millora l’absorció de nutrients (es menja més a poc a poc) i redueix el risc d’obesitat en facilitar la sacietat conscient.
En contrast, segons el mateix estudi, l’ús del telèfon mòbil i altres dispositius electrònics durant els menjars exerceix un efecte negatiu: no provoca tristesa de manera directa, però aplana les emocions positives, fins a reduir l’alegria en un 32%. A més, la seva presència incrementa l’estrès i genera una experiència emocional pitjor que menjar només. Segons apunta aquest estudi, els continguts digitals, en activar un estat d’alerta i fragmentar l’atenció, dificulten la degustació conscient i deterioren la percepció sensorial dels aliments.
Respecte al tipus de menjar, encara que no hi ha grans diferències, el menjar processat genera una lleu resposta de “por” o desconfiança biomètrica (+1,56 punts), possiblement per la falta de control sobre l’origen del producte i del “art” del cuinat; a més de també reduir lleugerament l’emoció de l’alegria.
Per a Ana Reyes, catedràtica d’Universitat en Comercialització i Recerca de Mercats en la Universitat Rei Joan Carles, “gràcies a l’ús d’equips biomètrics i IA en l’estudi hem pogut obtenir més de 250.000 dades que s’han codificat per a mesurar científicament l’impacte que té de manera inconscient el desenvolupament d’hàbits culinaris, només acompanyat, i especialment l’impacte que té en el benestar emocional l’ús del telèfon”.
Per part seva, el doctor Jesús Porta, president de la Societat Espanyola de Neurologia, afegeix que “la col·laboració d’un equip multidisciplinari ha estat clau perquè aquest estudi no sols pugui mesurar de manera objectiva les emocions que es produeixen durant els hàbits culinaris, sinó també dotar de significat a aquestes dades des del coneixement de les ciències neurològiques, permetent-nos avaluar el benestar emocional associat a l’experiència de cuinar i menjar”.
Impacte de la digitalització
Com i amb qui es menja són claus segons l’estudi ‘Impacte de la Digitalització en els Hàbits Alimentaris’, elaborat pel Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa de Fisiopatologia de l’Obesitat i Nutrició (CIBEROBN) de l’Institut de Salut Carles III. Segons l’estudi de CIBEROBN la comunicació humana és un factor protector de la salut alimentària. Així, xerrar en la taula s’associa a patrons d’ingesta més saludables: fomenta una relació més conscient i menys impulsiva amb els aliments.
Aquest hàbit contribueix a disminuir la ingesta emocional, en la qual s’usa el menjar com a resposta a estats emocionals negatius i també limita la ingesta externa, aquella que no respon als senyals interns de fam i sacietat. Al contrari del que ocorre amb l’ús de les pantalles, la interacció social ajuda a mantenir l’atenció en un context social saludable.
Aquesta recerca sosté que el benestar psicològic depèn cada vegada més de com mengem i amb qui desenvolupem aquesta activitat. I en aquest context, la digitalització no és un espai de connexió, més aviat al contrari, és un escenari de solitud que té conseqüències directes en la salut mental i en els hàbits alimentaris.
L’estudi subratlla també un patró clar de vulnerabilitat: l’adolescència i els perfils clínics són els qui més recorren a les pantalles, més del doble d’hores que la població general i els qui mengen soloscon major freqüència, 7 vegades més entre setmana i 18 vegades més els caps de setmana en comparació amb el grup no clínic. Aquests col·lectius presenten un ús digital significativament superior i un major risc psicosocial, reforçat per la creença que les xarxes són essencials per a l’acceptació social. Menjar només apareix com un marcador de risc que ha d’abordar-se en la intervenció terapèutica, donat el seu impacte en la salut mental i en la conducta alimentària.
Segons aquesta recerca de CIBEROBN, la digitalització ha transformat per complet l’acte de menjar, convertint la presència de pantalles en un element habitual en la taula. El 98% de les persones mengen amb dispositius, la qual cosa evidencia que la tecnologia ha ocupat un espai abans reservat a la convivència i el diàleg. Aquest canvi, segons es desprèn d’aquesta recerca, ha afeblit el caràcter social dels menjars, afavorint entorns més solitaris i afectant directament el benestar psicològic, especialment en poblacions vulnerables que utilitzen les pantalles com a refugi davant l’aïllament.
Els resultats mostren que el mòbil és el dispositiu dominant durant els menjars i que el seu ús està associat a estils d’ingesta menys conscients, guiats per estímuls externs i no per senyals interns de fam o sacietat. Aquesta distracció digital genera un estat d’alerta que dificulta la degustació, fomenta menjar de manera impulsiva i dificulta la relació social. A més, el temps i moment d’exposició a xarxes socials augmenta la dependència emocional d’aquestes plataformes, creant una il·lusió de connexió que, en la pràctica, aprofundeix la solitud, i influeix negativament en el descans i hores de somni.
Tal com assenyala Fernando Fernández-Aranda, subdirector de CIBEROBN i coordinador de l’estudi “l’acte de menjar no constitueix únicament una activitat relacionada amb la ingesta nutricional, sinó que representa un entorn per a la promoció del benestar psicològic. La presència de dispositius mòbils durant els menjars interfereix en els processos d’interacció social, reduint la qualitat de les relacions interpersonals i afeblint un factor protector associat a la cohesió social, la regulació emocional i els hàbits alimentaris saludables. Menjar en companyia i sense pantalles no respon a una visió idealitzada del passat, sinó a pràctiques recolzades per l’evidència científica en salut física i mental”.
Entorns
Des d’IKEA assenyalen que, basant-se en una experiència en la llar, es considera que l’interiorisme pot jugar un paper clau a millorar l’experiència de menjar a casa, més enllà de la funcionalitat, contribuint en el benestar de les persones. “Tenint en compte les principals conclusions de l’estudi ‘La ciència del que es cou en la cuina’, la forma en què dissenyem la cuina i el saló-menjador pot tenir relació amb la manera en la qual ens relacionem amb el menjar”.
Elements com l’ergonomia de taules i cadires, el confort de l’espai, l’elecció de colors, la llum càlida, la temperatura adequada, les aromes i el so ambiental creen un entorn que estimula els sentits i promou l’atenció conscient. Tot això permet que cada menjar es visqui com un moment sensorial i social, enfortint la connexió amb la família i els amics i fent que l’acte d’alimentar-se sigui més plaent i memorable. Fent-nos eco del que es desprèn d’aquests estudis, el disseny dels espais on cuinem i on mengem ha de fomentar la interacció social cara a cara per a millorar els nostres hàbits culinaris i recuperar l’experiència social, segons indiquen.
En paraules de Manuel Delgado, director de Disseny, Retail i Interiorisme d’IKEA a Espanya, “des d’IKEA pensem que aquestes conclusions científiques es poden traduir en propostes de disseny concretes que fomenten aquesta interacció social en la llar. Per exemple, podem incidir a crear els espais de la nostra llar pensant que la família i els amics puguin reunir-se, conversar i gaudir junts del menjar. Des de l’interiorisme podem transformar la rutina diària de menjar i cuinar en moments de connexió i socialització. Per exemple, la tendència actual que veiem d’obrir les cuines als salons, a més de resoldre un problema evident d’espai, creiem que ajuda de manera molt significativa a aquesta comunicació al voltant de la taula i el menjar. És molt satisfactori pensar que, des de la nostra disciplina, com interioristas i experts en la llar podem contribuir d’una manera significativa en el benestar de la majoria de les persones”.
Un recent estudi que IKEA ha realitzat en l’àmbit global, en 31 països del món inclòs Espanya, revela que una de cada cinc persones sopen en el sofà a escala mundial. En el cas d’Espanya aquest informe assenyala que un 25% dels espanyols no té un lloc fix per a menjar, la qual cosa reflecteix la informalitat creixent a l’hora de menjar, i la flexibilitat dels espais que es tornen cada vegada més polivalents, barrejant els espais de menjador amb altres estades de la llar.