CSIC inclou 11 investigadores entre les espanyoles més destacades

Una desena d’investigadores del madrileny Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz ha entrat en el primer rànquing de científiques espanyoles que ha elaborat el Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC).

Aquesta classificació es compon d’un total de 5.000 científiques nacionals i estrangeres d’organismes espanyols, classificades segons els indicadors dels seus perfils personals públics en Google Acadèmic (Google Scholar en anglès), el motor de cerca especialitzat en contingut i bibliografia científica capaç de detectar cites, tesis i qualsevol tipus de document acadèmic.

En aquesta primera edició destaca la presència d’investigadores de centres hospitalaris de la sanitat pública madrilenya o vinculades als seus instituts de recerca. A més de la Fundació Jiménez Díaz, es troben científiques de l’Hospital Universitari Gregorio Marañón, Porta de Ferro, La Paz, 12 d’Octubre, Nen Jesús, Clínic Sant Carles, Ramón y Cajal, La Princesa, Alcorcón, Infanta Leonor, Getafe i Príncep d’Astúries.

En el cas de la Fundació Jiménez Díaz, les dades -obtingudes durant els primers dies de juny de 2022- reflecteixen els noms de les doctores Carmen Ayuso, María Dolores Sánchez Nino, Ana Sanz, Raquel Largo, Olatz López-Fernández, Marta Cortón, Beatriz Fernández Fernández, Mar Fernández Nieto, Sandra Rayego-Mateos, Ester Carreño i Teresa Gómez García.

En la classificació estan representades prop de 500 institucions, sent el CSIC l’organisme més representat amb 633 perfils de científiques, seguit per diverses universitats.

L’editor d’aquesta classificació i investigador en l’Institut de Polítiques i Béns Públics del CSIC (IPP-CSIC), Isidro F. Aguillo, va assenyalar que “aquest treball pretén incrementar la visibilitat del treball realitzat per les investigadores i forma part de les polítiques d’igualtat i diversitat del CSIC. És una aposta per la transparència i un esforç per conèixer la contribució de les nostres investigadores”.