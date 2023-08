CRIS contra el càncer inicia una recollida de signatures

La Fundació CRIS contra el càncer posa en marxa una campanya de recollida de signatures perquè el Govern d’Espanya financi les teràpies CAR-T, que són l’única alternativa de vida per a moltes persones amb càncer de sang. Segons va comunicar la Fundació CRIS en una nota de premsa, la majoria dels països de la Unió Europea tenen incorporat aquest medicament en els seus sistemes sanitaris públics i l’ús del medicament està aprovat per les autoritats sanitàries competents, tant l’Agència Europea del Medicament com l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps) del Ministeri de Sanitat.

A Europa i a Espanya la teràpia està aprovada per al limfoma de mantell des de 2020 i per al tractament de limfoma difús en primera recaiguda, el limfoma fol·licular i la leucèmia linfoblástica de l’adult des de 2022, però avui dia no es financen. Per a mieloma múltiple també està aprovat el seu ús a Europa en pacients triple exposats en recaiguda.

Les teràpies CAR-T estan indicades i amb excel·lents resultats d’èxit en persones amb tumors hematològics. En leucèmies, mieloma i limfomes, amb un 80-40% de supervivència dels pacients a llarg termini, segons la patologia.

Com a part de la campanya, un dels pacients de limfoma, Fran, demana al Ministeri de Sanitat: “Donin-me una segona oportunitat. Si no aproven ja el finançament perquè la Sanitat Pública pugui utilitzar els tractaments CART en tots els pacients que ara mateix ho necessitem, jo moriré”. El doctor Martínez, oncòleg de Fran, afirma que “és frustrant saber que hi ha un tractament que funciona, que salva la vida al 80% dels pacients amb leucèmies i limfomes i no poder aplicar-ho”.

La Fundació CRIS contra el càncer té com a objectiu accelerar la recerca contra aquesta malaltia i que aquests nous tractaments arribin a tots els pacients de manera equitativa i justa.