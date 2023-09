Creixen les vendes de les franquícies de Restalia durant el 2022

Restalia, multinacional espanyola de restauració organitzada, va tancar l’exercici 2022 amb un fort creixement en totes les seves xifres de negoci, impulsat per l’increment de les vendes en totes les seves ensenyes: 100 Montaditos, The Good Burger, Cerveseria La Meridional, Panther i Pepe Taco.

La facturació aconseguida pels franquiciats de la companyia va augmentar en un 24% en 2022 respecte a l’exercici anterior, arribant als 284 milions d’euros. Per part seva, la matriu de Restalia va tancar el passat exercici amb un resultat consolidat de 8,3 milions d’euros, prop d’un 8% més que en 2021.

De la mateixa manera, la multinacional va tancar 2022 amb més de 2.000 punts de venda, la qual cosa suposa un increment de l’11% respecte a 2021. Igualment, al llarg del passat any, les ensenyes de Restalia van atendre en els seus establiments a més de 80 milions de clients, la qual cosa representa un 12% més.

Virgínia Donat, directora general de Restalia, preveu que la xifra de negoci continuï creixent a doble dígit en 2023 i va dir que “els bons resultats aconseguits durant el primer semestre ens permeten continuar sent optimistes, no sols en facturació, sinó també en nombre d’obertures i operacions comercials, que passen per inaugurar 100 noves unitats de negoci enguany, confirmant així el bon comportament de la nostra companyia”.

Consolidació

La companyia es troba en ple pla de creixement internacional, així com de consolidació de totes les seves ensenyes en el mercat nacional. En aquest segon punt, Restalia aposta per l’obertura de totes les seves ensenyes en tots els racons del territori nacional, des de les seves marques més emblemàtiques com 100 Montaditos i TGB fins al rellançament de la Meridional o les seves dues marques més joves, Pepe Taco i Panther, en diferents formats i en noves localitzacions.

L’expansió internacional continua sent un dels punts clau de la companyia per al seu model. Després d’un any de proliferació al país veí, Portugal, Restalia ha comunicat enguany l’obertura de dos nous establiments a Miami i ha anunciat enguany la previsió d’aconseguir 400 unitats de negoci fora de les nostres fronteres en 2030 de tal manera que el mercat internacional representi el 30% del total de la seva cartera.

Restalia s’ha coronat, juntament amb McDonald’s, Alsea i RBI, com una de les “Big four” de la restauració organitzada del nostre país. Els quatre grans de la restauració sumen en el seu conjunt gairebé mig centenar d’obertures en l’últim any i sumen un volum de negoci de més de 4.000 milions d’euros, amb prop de 4.000 establiments operatius i han impulsat el creixement dels restaurants en un 10% des del final de la pandèmia.