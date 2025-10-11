La demanda acumulada d’antidepressius en farmàcies comunitàries espanyoles ha crescut un 24% en l’últim any, revela l’Observatori de Tendències de Cofares amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental.
A Espanya, els trastorns depressius són els problemes de salut mental més freqüents registrats en l’historial clínic de la població amb 47,8 casos per cada 1.000 habitants, després de l’ansietat i les malalties del somni. Madrid lidera la demanda d’antidepressius en farmàcia amb un 32% del total, seguida de Catalunya (18%) i la Comunitat Valenciana (14%). A més, l’últim Informe Anual del Sistema Nacional de Salut apunta al fet que les dones consumeixen entre 1,5 i 3 vegades més antidepressius que els homes en tots els grups d’edat.
Malgrat l’augment de la demanda d’antidepressius, la d’ansiolítics, que constitueix el 53% del mercat del total de psicofàrmacs, s’ha estabilitzat des de novembre de 2024, amb un descens del 2% en unitats respecte a 2024 després del repunt durant la pandèmia.
L’Observatori destaca a més un marcat patró estacional en la demanda, amb pics després dels períodes vacacionals. En 2024 i 2025, aquests repunts es desplacen cap a febrer-març i també s’observen al setembre i octubre.
A Espanya, més del 39% de la població conviu amb algun problema de salut mental, percentatge que supera el 40% en majors de 50 anys i aconsegueix el 50% en majors de 85 anys. L’ansietat afecta al 10% de la població, amb una incidència doble en dones (14%) que en homes (7%), i és el problema de salut mental predominant en joves menors de 25 anys.