Creix la demanda d’antivirals amb recepta un 15%

La demanda d’antivirals amb recepta enfront de l’herpes zòster creix un 15%, segons l’últim ‘Observatori de Tendències’ de Cofares, per la qual cosa els experts segueixen de prop l’evolució del zòster, atès que les conseqüències derivades de la pandèmia i de l’augment de l’estrès podrien estar desencadenant una major vulnerabilitat del sistema immune.

Cofares ha analitzat el creixement registrat d’aquest virus a Espanya, el qual podria semblar en 1 de cada 3 adults a partir dels 50 anys. L’herpes zòster és un virus que només afecta humans i que està darrere de l’augment de la demanda d’antivirals amb recepta per a combatre’l. Un tractament dispensat en l’àmbit de la farmàcia comunitària, i que ha crescut entre gener i maig un 15% en taxa anual, segons l’últim Observatori de Tendències que ha publicat Cofares.

La major demanda d’antivirals amb recepta per a l’herpes zòster, està encapçala per Aragó (26%), Catalunya (24%) i Astúries (22%). Precisament aquesta primavera es va observar un creixement en la demanda de tractaments antizòster del 22% al març, un repunt, el més elevat de la nostra sèrie, registrat en paral·lel al creixement d’ingressos hospitalaris per complicacions respiratòries en l’avantsala de la primavera.

Entre les dades de l’Observatori està que més del 90% de les persones adultes s’han infectat amb varicel·la i, per tant, són susceptibles de desenvolupar zòster. S’estima que el risc d’aquesta infecció és del voltant del 30% al llarg de la vida, podent arribar al 50% en les persones de 85 anys o més.