Create entra en el segment de mobilitat de la mà de Capri Bikes

Create, companyia espanyola d’electrodomèstics de disseny i productes per a la llar, va llançar aquest dilluns la seva primera col·lecció de bicicletes elèctriques de la mà de Capri Bikes, entrant així en el segment de la mobilitat. Totes dues companyies han unit forces per al llançament d’una nova bicicleta elèctrica d’edició limitada “amb l’equilibri perfecte entre disseny, potència, pes i autonomia”, segons van informar.

La col·laboració de les dues marques neix sota el nom Create by Capri Bikes i es tracta d’una edició limitada dels models més destacats de Capri Bikes, amb els icònics tons pastel de les col·leccions de Create. Els dos nous models de bicicletes elèctriques -disponibles cadascun d’ells en dos colors diferents- ja estan a la venda en exclusiva en la web oficial de Create (‘www.create-store.com’).

Sostenibilitat

Create va destacar que aposta per la sostenibilitat amb el primer desenvolupament d’una col·lecció pròpia de bicicletes elèctriques de disseny per a revolucionar el transport de ciutat.

Va explicar que ‘Metz’ i ‘Atzur’, les dues bicicletes fruit d’aquesta nova col·laboració, destaquen “pel seu disseny atemporal ple de petits detalls i components de marques rellevants, com el seu seient de cuir Brooks Englands o les seves llandes d’alumini de doble paret”.

Fabricades a Europa, i amb un disseny “elegant i atemporal poc habitual en bicicletes elèctriques”, els seus elements tecnològics estan subtilment integrats perquè no siguin visibles. Entre ells destaca la seva “bateria invisible” amb forma de bidó i només 1,16 kg de pes que permet recórrer llargues distàncies -fins a 40 km d’autonomia mitjana- sense que es reconegui la seva condició d’elèctrica.

Amb aquest llançament, Create s’endinsa en una nova categoria de producte, que suma a la de llar. El director general de Create, Luis Monserrate, va assenyalar que estan “entusiasmats per unir-nos a Capri Bikes, amb la qual compartim molts valors, per a potenciar una bicicleta urbana, amb la qual pretenem contribuir a fer de les ciutats entorns més nets i amables. Per a nosaltres és molt important oferir eines als nostres clients que els permetin aconseguir una mobilitat més sostenible i acompanyar-los més enllà de la llar amb el nostre disseny i estil únics”.

Capri Bikes és una marca espanyola que ha venut més de 25.000 bicicletes des de l’any 2010. Una companyia que aposta pel disseny i la fabricació europea -entre Espanya, Itàlia i Portugal-, treballant amb productors que continuen fabricant components per a bicicletes “amb l’amor i la dedicació que els seus avantpassats van saber compartir al llarg de generacions”.

El cofundador de Capri Bikes, Andrés Maldonado, va indicar que “aquesta col·lecció és única, de la mà de Create hem utilitzat una gamma de colors molt mediterranis, completament diferents a tot el que hem fet fins ara. Create té un tractament del color en els seus dissenys increïble i uns valors molt pròxims als de Capri Bikes. Estem realment feliços perquè aquesta edició limitada ajudarà al fet que moltes més persones valorin una forma de mobilitat més sostenible i orgànica”.