CreaEnergia llença la tarifa ‘Belén Esteban’ per revolucionar el mercat

CreaEnergia i Belén Esteban van presentar una nova tarifa de llum, “cent per cent renovable, digital i transparent, per a arribar a tots els consumidors que vulguin estalviar en la seva factura elèctrica mensual alhora contribueixen a cuidar el medi ambient”, segons va assenyalar la companyia.

La nova energètica s’estrena en el mercat espanyol per a aquells clients, va destacar, “que busquen una oferta sostenible, transparent i que es gestiona de manera eficient i sense esforç a través del mòbil. I ho fa mitjançant una campanya innovadora articulada mitjançant Intel·ligència Artificial que suposa una fita tecnològica i de la mà de Belén Esteban, que ha posat imatge i veu al procés de captació del client, entrenant algunes de les seves expressions més populars i virals”.

“Avui llancem un nou projecte empresarial disruptiu que està molt centrat en la digitalització i a oferir als clients un producte genuïnament sostenible, alineat amb el consum energètic responsable que proposem”, va indicar Emili Rousaud, conseller delegat de CreaEnergia en la presentació celebrada a Madrid, en presència de la coneguda col·laboradora de televisió.

Aposta

Va dir que la nova tarifa ‘Belén Esteban’ és verda, amb energia neta i certificada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), i es llança a preu de cost més una petita quota fixa de gestió mensual de 5,89 euros, “sense marges ocults i sense permanència. Així, el client pagarà exactament cada kWh al preu que el compra la companyia i podrà optimitzar el seu consum traient-li partit en els trams més barats. La missió de la nova energètica és fer les coses senzilles i justes per als clients. En cada factura es detallen tots els conceptes, separant de manera clara la quota dels conceptes energètics, evidenciant que el marge de l’empresa no depèn del consum del client”.

Per a això, han forjat una aliança amb Belén Esteban per a articular la campanya de promoció que ha suposat “una oportunitat i un desafiament a nivell tecnològic”. La col·laboradora televisiva s’ha erigit en veu i figura per a atendre el procés de contractació i consultes de clients i, mitjançant un Avatar Digital Intel·ligent (I.A.), respon d’una forma “creativa, natural i fluida”. “Som diferents i volem demostrar-ho. Estem convençuts que Belén, una persona que diu sempre sense embuts el que pensa, ens ajudarà a transmetre aquest concepte de transparència, afegint el seu toc personal, la seva manera de ser directa, la seva familiaritat i el seu carisma”, va apuntar Rousaud.

Per part seva, Belén Esteban s’ha mostrat fascinada per l’experiència. “Estic sorpresa, he anomenat moltes vegades, més aviat m’he anomenat diverses vegades, i confesso que el resultat és sorprenent”, afirma. Per a la presentadora de televisió, la tarifa té molt sentit perquè posa en el centre a les persones i es tracta de fer-los la vida més fàcil. “Que sigui energia verda també per a mi molt important perquè tots podem aportar el nostre granet de sorra per a cuidar el planeta”, afegeix Esteban.

Projecte

L’equip de Data Analysis i IA de CreaEnergia ha treballat durant mesos explorant les potencialitats de la Intel·ligència Artificial Generativa i de processament de la veu per a desenvolupar un sistema que no sols reconegui i respongui a les preguntes dels clients, sinó que ho faci amb la veu i el to característic de la famosa col·laboradora, amb expressions reconegudes per tots. “Això va implicar un procés complex d’enregistrament i modelatge de veu, així com la integració de la veu en els sistemes. El resultat ha estat un Avatar Digital Intel·ligent que combina el millor de la tecnologia de IA generativa amb la familiaritat i proximitat de Betlem, oferint als clients una experiència única i una conversa i interacció senzilla i amena per a contractar la nova tarifa, sense complicacions”, va detallar la companyia.

Telefonant al 676 00 50 50, l’interessat serà atès per la Betlem virtual, que li guiarà en el procés de contractació i a través d’una sèrie de preguntes entendre les necessitats del client. De la mà de la IA generativa, pot respondre a una àmplia varietat de consultes i adaptar-se a les seves respostes en temps real. Així mateix, es pot consultar la informació accedint a la plataforma en línia de la web.

Nova companyia

CreaEnergia és una companyia nativa digital basada en l’ús de la Intel·ligència Artificial Generativa que persegueix “transformar el sector fent-lo més eficient, sostenible i centrat en les persones. Des de l’empresa es treballa per a abanderar aquest canvi, ja que és un model de companyia que promou d’una forma genuïna la sostenibilitat”.

CreaEnergia compta amb equips de treball a Madrid i Barcelona i forma part del grup Factorenergia, energètica espanyola que va indicar ha acreditat “el seu compromís amb la sostenibilitat, el medi ambient, la transició i l’estalvi energètic”.