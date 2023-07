Cox formalitza l’adquisició d’Abengoa i ja n’és la propietària definitiva

Cox Energy ja ha formalitzat l’adquisició d’Abengoa amb la signatura davant notari aquest divendres a Sevilla, segons ha pogut saber Servimedia de fonts pròximes al procés concursal. Així, culmina l’últim pas d’un llarg procés pel qual la companyia presidida per Enrique Riquelme pren les regnes de l’enginyeria sevillana.

En aquest procés, que ha comptat amb la bona col·laboració de totes les parts implicades, segons les mateixes fonts, destaca el suport que ha aconseguit Cox per part de Santander, CaixaBank, Crédit Agricole, Bankinter, HSBC i BBVA, que formen el grup d’entitats que ha concedit la línia d’avals per un total de 150 milions d’euros i que compta, al seu torn, amb el suport del Cesce.

D’aquesta manera i ja amb Cox com a propietària definitiva, Abengoa arrenca una nova etapa per a la qual ja ha vist com s’ha ampliat la plantilla en unes 1.700 persones, segons declaracions del mateix Riquelme.

Segons van explicar fonts pròximes a la companyia a Servimedia en les setmanes posteriors a l’adjudicació, el màxim directiu de Cox va traslladar a l’equip d’Abengoa el seu objectiu de tornar a situar la companyia en una posició de lideratge en el seu sector. La seva intenció ara és accelerar la inversió en un curt termini per a desenvolupar tot el potencial de la multinacional.

Aquesta signatura arriba precisament després de la inadmissió a tràmit per part del jutge fa uns dies de l’últim recurs de Urbas contra l’adjudicació d’Abengoa a Cox Energy, decisió que va suposar el tancament de l’expedient en tractar-se d’una resolució ferma, és a dir, que no es pot recórrer.