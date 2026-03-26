Cox enforteix el seu equip directiu amb les incorporacions de Begoña Morenés i Ignacio Uriarte

Coix, utility global integrada d’aigua i energia amb presència en mercats internacionals d’alt creixement, va anunciar la incorporació de Begoña Morenés i Ignacio Uriarte al seu equip directiu en un pas clau per a reforçar el seu posicionament en els mercats de capitals i la seva capacitat d’interlocució institucional en aquesta nova etapa d’expansió. La incorporació de tots dos executius es produeix en un moment clau per a la companyia, marcada per l’imminent tancament de l’adquisició d’Iberdrola Mèxic – una operació transformacional per a Coix que reforça la seva presència en un dels mercats més rellevants de Llatinoamèrica, on té presència des de 2015 – i per l’execució de l’ambiciós pla estratègic 2026-2028, presentat en el Capital Markets Day celebrat a Londres a l’octubre de 2025.
Coix s’ha consolidat com una plataforma global integrada que combina capacitats industrials, operatives i financeres en els sectors d’aigua i energia, amb un model orientat a la creació de valor sostenible i una creixent visibilitat en els mercats internacionals. En aquest context, la companyia avança cap a una estructura més global i alineada amb les exigències d’inversors, reguladors i stakeholders.
Begoña Morenés assumeix la Direcció Global de Relació amb Inversors, des d’on liderarà la comunicació estratègica i financera de la companyia, així com la relació amb la comunitat inversora.
Morenés compta amb més de 20 anys d’experiència en mercats financers, amb una sòlida trajectòria internacional, en banca d’inversió i, des de 2011 fins a la seva incorporació Coix, en posicions d’alta responsabilitat en companyies cotitzades com a Banc Santander, Ferrovial i Grup Pressa, on ha dirigit la relació amb inversors, analistes, agències de ràting i proxy advisors, en entorns d’elevada exigència, creixement i transformació corporativa.
El seu nomenament reforça la projecció de Coix en els mercats, assegurant una comunicació financera consistent, rigorosa i alineada amb els estàndards de companyies globals, en un context de creixent rellevància dels mercats de capitals en l’estratègia de creixement del Grup.
Per part seva, Ignacio Uriarte s’incorpora a Coix per a liderar una àrea de recent creació: la direcció de Relacions Institucionals, Comunicació i Geopolítica, amb l’objectiu d’impulsar la interlocució de la companyia amb administracions públiques, organismes multilaterals i actors clau als països en els quals opera el Grup. Situat en el Gabinet de Presidència, coordinarà la presència institucional de Coix i acompanyarà el desenvolupament de la comunicació corporativa i dels projectes estratègics, en un entorn marcat amb una creixent complexitat geopolítica global.
Amb una àmplia experiència en l’àmbit internacional, Uriarte ha estat director de Planificació Estratègica de la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), organisme que lidera el diàleg polític entre Espanya, Portugal i els països d’Amèrica Llatina. Al llarg de la seva trajectòria ha desenvolupat un extens recorregut en l’àmbit institucional i regulador, arribant a ser membre del Congrés dels Diputats d’Espanya en les IX i X legislatures, on va formar part de les comissions d’afers exteriors, Defensa i Cooperació Internacional. Fins a la seva incorporació a Coix, ha compaginat la seva activitat professional amb la docència com a professor associat en els departaments de Relacions Internacionals de la Universitat Pontifícia Cometes ICADE i de la Universitat Complutense de Madrid.
Nova etapa
Aquests nomenaments formen part de l’evolució del comitè de direcció de Coix, que continua reforçant el seu caràcter transversal i incorporant capacitats clau en els àmbits financer, institucional i operatiu, per a acompanya el creixement i la transformació del Grup.
Per a Enrique Riquelme, president executiu de Coix, “la incorporació a l’equip directiu de perfils amb àmplia experiència internacional i reconeguda trajectòria professional en àmbits financers i institucionals, respon al moment que viu la companyia, amb nous reptes i oportunitats derivats del nostre pla de creixement internacional. Reforçar el nostre equip directiu amb talent de primer nivell és clau per a consolidar el nostre posicionament global i executar amb èxit el nostre pla estratègic”.