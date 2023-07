Cox Energy es dispara un 57% en la seva primera setmana en borsa

Cox Energy s’ha disparat un 57% en la seva primera setmana en Borsa i ha protagonitzat així la millor estrena de l’any. La companyia d’energies renovables, que va debutar dilluns passat amb un preu inicial d’1,73 euros per acció, va tancar la jornada d’aquest divendres aconseguint els 2,72 euros per títol, “la qual cosa suposa una alça del 57,2% i protagonitzant així la millor estrena borsària de l’any”. La capitalització de l’empresa fundada i presidida per Enrique Riquelme ha superat els 448 milions d’euros, pels 285 amb els quals partia.

La signatura, que cotitza sota la modalitat de ‘fixing’ (es fixa un preu de mercat per a les seves accions en la subhasta en l’obertura i un altre en la de tancament), és la primera els títols de la qual es negocien de manera simultània en la Borsa de Madrid i a la Borsa Institucional de Valors de Mèxic (BIVA), on cotitza des de juliol de 2020.

El seu president, Enrique Riquelme, va assegurar, després de l’inici de la cotització de la companyia a Espanya, que la seva presència en el parquet els permetrà “consolidar i expandir la nostra posició com a líders en el sector de l’energia solar fotovoltaica, així com a impulsar la transició cap a un model més sostenible”.