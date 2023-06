Cox Energy arriba a la Borsa espanyola

Els moviments en el sector de les renovables agiten la Borsa espanyola, amb opes en embrió i nous actors en el parquet, en un context macro on la guerra a Ucraïna ha accelerat l’aposta de la Unió Europea per aquest sector: l’Agència Internacional de l’Energia (AIE) ha incrementat en un 40% les seves previsions sobre la capacitat d’energies renovables a Europa en 2023 i 2024.

Un escenari que planeja sobre el mercat espanyol amb, per exemple, l’opa amistosa que va llançar fa uns dies el fons francès Antin sobre el 100% del capital d’Opdenergy, valorada en 866 milions, la qual cosa suposa gairebé un 50% de prima en el moment de l’anunci.

L’operació ha posat de manifest l’interès inversor en el sector i ha impulsat a les renovables en aquest mes de juny, en un ral·li no vist en el que anava de 2023, amb la companyia dirigida per Luis Cid liderant les pujades per sobre del 40%. L’operació, de produir-se, seria la més sonada després de l’exclusió de Solarpack a la fi de 2021, després de l’opa llançada pel fons suec EQT per 881 milions d’euros o la més recent sortida de Borsa de Greenalia a l’agost, quan es va materialitzar l’opa d’exclusió llançada pels seus accionistes majoritaris.

Precisament per a capturar aquest interès inversor, Coix Energy s’estrenarà en Borsa espanyola (en format doble cotització, ja que els seus títols ja es negocien en el mercat mexicà) en els pròxims dies. En el document admès a tràmit per a l’inici de la seva cotització, on s’especifica que arrencarà el seu camí en el mercat espanyol amb una valoració d’uns 285 milions d’euros, la signatura capitanejada per Enrique Riquelme incideix en què la negociació de les seves accions a Espanya els permetrà ampliar la base d’accionistes i accedir a nous mercats.

El debut de Coix Energy es produirà a penes dos mesos després del d’una altra companyia dedicada a la producció d’energies netes, Greening, que va començar a cotitzar amb una valoració de 185 milions d’euros (inferior a la de Coix). A la fi de 2022 també va saltar al parquet Energy Solar Tech, amb una valoració de 64,5 milions; mentre que en 2019 Grenergy es va convertir en l’única companyia que es va incorporar al Mercat Continu.

De fet, l’empresa dirigida per David Ruiz d’Andrés ha impulsat la seva revaloració en les últimes jornades gràcies a la venda d’un parc fotovoltaic de 150 megawatts, que ha rebut el vistiplau dels analistes, sumant-se així a l’impuls borsari del sector.