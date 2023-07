Cox Energy arrenca la cotització en Borsa amb una pujada del 18,4%

L’empresa d’energies renovables Cox Energy ha debutat avui en la Borsa espanyola amb un preu d’1,73 euros per acció.

Els títols han experimentat unes primeres pujades del 18,4%, fins als 2,05 euros per títol. Després de l’habitual toc de campana que marca l’inici de la cotització, Enrique Riquelme, president i fundador de Coix Energy, ha incidit que la seva presència en el parquet espanyol els permetrà “consolidar i expandir la nostra posició com a líders en el sector de l’energia solar fotovoltaica, així com a impulsar la transició cap a un model més sostenible”.

Igualment, el president de Cox Energy ha subratllat que la seva incorporació al BME Growth possibilitarà millorar la seva liquiditat, ampliar la base d’accionistes, així com enfortir l’estructura financera de la companyia i recolzar el seu creixement i expansió.

El model de negoci de Cox Energy està basat en el desenvolupament de projectes de generació d’energia renovable d’origen solar fotovoltaic, des de les seves primeres etapes, fins a la construcció, operació i venda d’energia al client final a través de les seves comercialitzadores, incloent-hi tota mena de productes com l’autoconsum. El grup ha consolidat una reeixida cartera de projectes d’energia renovable d’origen solar fotovoltaic a Espanya i Amèrica Llatina (on acaba de posar en marxa una de les majors plantes solars de Xile), amb els quals “volem contribuir a la transformació del sector energètic per a impulsar la transició ecològica i justa des dels països en els quals som presents”, remarquen des de la companyia.

La companyia cotitzarà de manera simultània en el mercat espanyol i en el mexicà, ja que els seus títols es negocien des de 2022 en la Borsa Institucional de Valors de Mèxic (BIVA).