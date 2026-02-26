Cox eleva els seus ingressos un 62%, fins als 1.140 milions d’euros, i obté un Ebitda rècord de 225 milions d’euros

Cox, utility global d’aigua i energia, ha presentat els resultats corresponents al seu exercici fiscal 2025. La companyia va tancar l’any amb un sòlid acompliment operatiu, impulsat per la consolidació del seu model de negoci en les seves sis àrees estratègiques: Mèxic, Arc Central (Panamà, Guatemala, Colòmbia i l’Equador), el Brasil, Xile, Espanya i ESTIMI (Àfrica i Orient Mitjà).
Aquest acompliment del grup s’ha vist impulsat pel creixement sostingut de la Asset Co., amb una generació d’ingressos predictible i elevats marges de Ebitda; així com per la millora de l’eficiència operativa de la Service Co., secundat tot això en una estructura financera sòlida, amb suport d’institucions financeres de primer nivell. La companyia es posiciona amb un robust balanç de cara al seu pla d’inversions 2026-2028 presentat en el seu Capital Markets Day.
El benefici net de la companyia es va situar en els 69 milions d’euros, un 16% més que en 2024, mentre que els ingressos van créixer un 62% interanual fins a aconseguir els 1.140 milions d’euros, impulsats principalment pel fort rendiment de la divisió de Serveis (Service Co.), que aporta 830 milions, duplicant la xifra de 2024 gràcies a l’execució de nous contractes en les divisions d’enginyeria i línies de transmissió. També s’incrementen per la forta contribució recurrent dels actius operatius en la Asset Co., que va sumar 310 milions, un 8% més. Per part seva, el Ebitda de la companyia millora un 23%, fins als 225 milions, amb un marge EBITDA del 20%. En aquest sentit, la Asset Co. aporta fins a 145 milions (64%) al conjunt del grup, després d’un incrementar un 11% el Ebitda del passat exercici.
“Els resultats anuals confirmen la solidesa del model de Cox: tanquem l’exercici amb ingressos, EBITDA, benefici net i backlog rècord, mantenint una estricta disciplina financera”, va subratllar Enrique Riquelme, president executiu de Cox. “En aquest context, l’operació a Mèxic és una fita: reforça la nostra presència en un mercat clau i accelera el nostre full de ruta internacional, aportant escala, noves oportunitats i major visibilitat d’activitat futura,”, va afegir.
La principal fita estratègica de l’exercici ha estat l’adquisició dels actius d’Iberdrola a Mèxic, que transforma l’escala de la companyia i consolida a Mèxic com una de les regions clau. Si es considera el perímetre proforma, el grup aconseguiria els 2.551 milions d’euros en ingressos i 786 milions d’euros de Ebitda, multiplicant per dos i per tres respectivament les xifres de 2025, situant a la companyia en una dimensió significativament superior i reforçant la seva posició com utility integrada internacional. Així mateix, el flux de caixa operatiu se situaria en els 592 milions, quatre vegades més.
L’operació avança conforme al calendari previst i compta ja amb les autoritzacions reguladores, així com amb un finançament assegurat per 2.650 milions de dòlars recolzada per entitats financeres internacionals de primer nivell. El finançament es completarà a través de equity, amb un import de 850 milions de dòlars, dels quals Cox aportarà entre 300 i 350 milions de dòlars a través de fons disponibles; mentre que entre 500 i 550 milions de dòlars s’articularan a través de capital híbrid procedents d’un o dos d’inversors de primer nivell. L’operació es preveu tancar al març d’aquest 2026.
Nous actius
Paral·lelament a aquesta operació la companyia ha reforçat en 2025 el creixement del seu Asset Co. amb la incorporació de nous actius i concessions sota estrictes criteris d’inversió. Entre les fites més rellevants destaquen l’adquisició de dos actius solars a Panamà (24 MW), l’ampliació de la planta dessaladora d’Agadir (el Marroc), que aconseguirà una capacitat total de 400.000 m³/dia en aigua i 150 MW en energia eòlica; i una nova concessió d’aigua a Angola amb una capacitat de 100.000 m³/dia. A l’Equador, el grup avança amb set plantes solars (~600 MW), un sistema d’emmagatzematge BESS de 1.200 MWh i una concessió de línia de transmissió. Addicionalment, al març es va iniciar la construcció de la concessió de la línia de transmissió de 104 km al Brasil.
La Asset Co. aporta ingressos predictibles i un Ebitda recurrent amb uns marges de Ebitda alts al conjunt del grup. El Ebitda de la Asset Co. va aconseguir els 145 milions d’euros, un 11% més que en el mateix període de l’any anterior, amb un marge del 47%.
Per part seva, en la Service Co. destaca la seva millora operativa, que ha duplicat els seus ingressos fins als 830 milions i que s’anota una millora del EBITDA del 54%, situant-se en els 80 milions. La companyia, a més, registra un backlog (contractes signats pendents d’execució) rècord: va créixer un 43% enfront de 2024, fins a situar-se en els 3.189 milions d’euros, una cartera que proporciona previsibilitat al negoci. Cal destacar que la cartera s’ha quadruplicat (319%) des de 2023, quan se situava en els 769 milions.
En termes de palanquejament, la ràtio de deute financer net total/Ebitda en 0,9x, mentre que el flux de caixa operatiu aconsegueix els 127 milions d’euros en 2025, amb una ràtio de conversió de caixa del 56%, reflectint la millora sostinguda en la generació de caixa del grup.