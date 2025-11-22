Cox ha tancat en les últimes setmanes nous contractes a Colòmbia i Panamà, dos dels països que formen part de l’Arc Central, una de les sis regions clau d’inversió en el seu nou pla estratègic.
La companyia participa en l’execució d’una planta solar fotovoltaica destinada a proveir la producció d’arròs a Colòmbia, segons recull la premsa del país i confirmen fonts de la companyia. Una instal·lació, situada en Casanare, que contribuirà a disminuir la dependència de fonts d’energia convencionals i s’ha posat en marxa al costat de Solcor, proveïdor dels equips d’energia solar, en aliança amb Arròs Suprem. La inversió superarà els 3.000 milions de pesos colombians, equivalents a uns 750.000 dòlars. La instal·lació, que preveu un rendiment energètic del 80,7%, ocuparà 8.000 m², tindrà una capacitat de 1.169 kW —equivalent al consum anual de 912 llars— i s’executarà en un termini d’11 mesos.
Mentrestant, a Panamà, Cox durà a terme la rehabilitació i operació de les plantes potabilitzadores PTAP Chepo i PTAP Faralló, en coordinació amb el IDAAN, l’operador públic, segons informava a la fi d’estiu el mateix govern panameny. L’execució de treballs està prevista que avanci durant tres anys i mig, inclosos dos d’operació i manteniment. Les plantes proveiran a més de 30.000 habitants de la zona i seran objecte de millores en captació, tractament, automatització i telemetria.
Cox, com ja va anunciar en el seu recent Capital Markets Day, manté a Llatinoamèrica com una de les seves regions clau per les oportunitats en aigua i energia.