Cosentyx de Novartis rep l’aprovació per tractar la hidradenitis supurativa

Novartis ha anunciat que la Comissió Europea (CE) ha aprovat Cosentyx (secukinumab) per al seu ús en pacients adults amb hidradenitis supurativa (HS) activa moderada/greu i una resposta inadequada a la teràpia sistèmica convencional de HS. Cosentyx és el primer nou tractament biològic per a la HS en gairebé una dècada i ofereix resultats clínicament significatius en els símptomes més debilitants. L’aprovació europea es basa en dades sòlides de Fase III que mostren que Cosentyx® va proporcionar un alleujament ràpid dels símptomes des de la setmana 4, amb taxes de resposta que continuen millorant fins a 1 any. A més, la teràpia presenta un perfil de seguretat conegut, consistent en les seves sis indicacions ja aprovades i 8 anys d’experiència en pràctica clínica real en més d’1 milió de pacients.

“Amb una única opció terapèutica actualment aprovada, els pacients amb HS tenen una gran necessitat d’alternatives que redueixin els símptomes físics incapacitants de la HS, millorin la càrrega emocional i ajudin a evitar parcialment la cirurgia invasiva, si es tracta d’hora”, ha comentat el professor Christos C Zouboulis, president de la European Hidradenitis Suppurativa Foundation, director dels Departaments de Dermatologia, Venereologia, Alergología i Immunologia, Städtisches Klinikum Dessau i professor fundador de Dermatologia i Venereologia en la Facultat de Medicina de Brandenburg, Alemanya. “Aquesta aprovació ofereix als metges una opció terapèutica més eficaç i, per als dermatòlegs, una elecció de tractament de confiança que podem prescriure per a aquesta malaltia complexa i desafiadora”.

“Des de la seva primera aprovació en 2015, Cosentyx® s’ha utilitzat per a tractar a més d’1 milió de persones a tot el món. Ens complau presentar Cosentyx® com una opció terapèutica molt necessària i de confiança que brinda un alleujament ràpid i sostingut dels símptomes als pacients amb HS”, ha comentat Haseeb Ahmad, president de Novartis a Europa.

La HS és una malaltia inflamatòria crònica de la pell que produeix abscessos dolorosos i potencialment desfigurantes. Al voltant de 200.000 persones a Europa viuen actualment amb estadis moderats/greus de la malaltia.

Està prevista una decisió reguladora de la Food and Drug Administration (FDA) dels EUA a la fi d’enguany.