Copenhagen Infrastructure Partners nomena a Rosa Bayo vicepresidenta￼

Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), gestora de fons dedicada a inversions en energies renovables i líder mundial en energia eòlica marina, ha nomenat a Rosa Bayo vicepresidenta d’Assumptes Governamentals i Corporatius a Espanya i Portugal.

Bayo, advocada especialitzada en polítiques i assumptes públics nacionals i europeus amb més de 15 anys de trajectòria professional, serà l’encarregada de dissenyar i executar l’estratègia d’Assumptes Públics de CIP a Espanya i Portugal amb l’objectiu de mantenir el compromís de la companyia amb les institucions públiques, les associacions del sector i els grups d’interès, afavorint el diàleg i la col·laboració públic-privada tant en l’àmbit nacional com autonòmic i local.

Amb presència a Espanya des de fa tres anys i oficines a Madrid, CIP ve desenvolupant una de les carteres de projectes de renovables més importants del sector al nostre país, amb una capacitat per sobre dels 6,5 GW en desenvolupament. CIP és propietari d’un dels majors parcs eòlics en operació a Espanya (Monegros, Aragó), de 487 MW, i en els pròxims mesos iniciarà la construcció del Projecte Teruel, un parc eòlic d’aproximadament 800 MW a Terol (Aragó).

A més, és promotor del Projecte Catalina, un projecte d’hidrogen verd a gran escala líder en el món que desenvoluparà plantes combinades d’energia eòlica terrestre i solar fotovoltaica d’1,1 GW i un electrolitzador de 500 MW, situat a Andorra (Terol), i que estarà connectat a una planta d’amoníac verd a través d’una canonada d’hidrogen d’aproximadament 220 km.

Rosa Bayo ha desenvolupat la seva carrera professional tant en el sector públic com en el privat i és experta en política econòmica i sectorial. Abans d’incorporar-se a CIP ha estat responsable d’Assumptes Públics en Exolum i prèviament directora d’Assumptes Governamentals i Corporatius d’Expedia Group per al sud d’Europa.

En el sector públic ha participat en les polítiques públiques de diferents sectors econòmics durant la seva etapa en la Moncloa com a vocal assessora de l’Oficina Econòmica del president, des de les subdireccions d’Assumptes Econòmics Europeus i Internacionals i de Polítiques Sectorials. Amb anterioritat, va ser assessora del Consell de la CNMC i va exercir en el despatx Ashurst com a advocada de dret de la Unió Europea, de la competència i regulació.

És llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Madrid, Màster per la London School of Economics and Politital Science (LSE) en Història de les Relacions Internacionals i Màster de l’IE en Assessoria Jurídica d’Empreses.

“Estem molt satisfets d’haver incorporat a Rosa al nostre equip a Espanya i convençuts de la gran aportació que suposarà la seva experiència en el sector privat i públic en assumptes públics i reguladors nacionals i internacionals, així com en el fiançament del posicionament de la Companyia”, afirma Javier Prados, director de CIP a Espanya.

Per la seva part Rosa Bayo ha declarat “estic encantada d’unir-me a l’equip de professionals de CIP a Espanya, una empresa de referència en el sector renovable. Estic desitjant treballar per a consolidar el nostre compromís amb les administracions públiques i agents implicats en la transició energètica, a la qual volem continuar contribuint activament com un actor clau. La col·laboració publicoprivada és clau per a la promoció de polítiques sostenibles i responsables i, des del meu nou lloc, fomentaré aquest diàleg per a continuar avançant en la transició energètica”, va explicar.