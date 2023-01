Consens diplomàtic per la “plantada” de l’ambaixador iraní a Letízia￼

L’ambaixador de l’Iran a Espanya, Hassan Ghashghavi, ha copat els titulars aquesta setmana al no encaixar-li la mà a la Reina, després que sí que ho fes amb el Rei, en un acte oficial celebrat a Madrid. Des de l’Iran assenyalen que respon al protocol religiós del país i que la Casa Reial estava avisada d’això.

Mentre que el Ministeri d’Afers exteriors ha preferit no fer declaracions, el consens diplomàtic és gairebé unànime davant el que es percep ja no sols com una falta de protocol, sinó com un menyspreu cap a les dones en una societat on es lluita per la igualtat i la paritat en totes les parts del món. Contraris a aquesta descaradura, l’ambaixador de l’Aràbia Saudita a Espanya, Azzam Abdulkarim, o l’ambaixador de Qatar, Abdalla Al-Hamar, sí que van saludar com a marca el protocol tant al Rei com a la Reina.

El paper de la dona als països àrabs ha anat guanyant pes en l’opinió pública. Mentre hi ha països com l’Iran en el qual la dona ocupa encara papers secundaris escudats en temes religiosos, en països com l’Aràbia Saudita es van veient signes d’obertura en l’apoderament de la dona: dins de la Vision2030 del país s’espera augmentar la taxa d’ocupació femenina del 17 al 30 per cent abans de 2030 i el Govern saudita va legislar recentment per a permetre que les dones poguessin conduir.

Els reis d’Espanya, Felip VI i Letizia, van participar el dimecres en la tradicional recepció al cos diplomàtic acreditat a Espanya en el Palau Real de Madrid. Durant aquest esdeveniment, els Reis van saludar un a un als 120 ambaixadors i secretaris d’ambaixada establerts al país. Entre els diferents cossos diplomàtics es trobaven països com Itàlia, França, el Marroc, l’Aràbia Saudita o l’Iran.