Confirmada la participació francesa en la 37a Copa Amèrica

Els organitzadors de la 37a America’s Cup van donar aquest dimarts la benvinguda a la Société Nautique de Saint-Tropez i al seu equip representant K-Challenge Racing, liderat per Stephane Kandler i Bruno Dubois, com a candidats per a aquesta competició que se celebrarà a Barcelona el 2024.

La seva candidatura va ser acceptada prèviament pel Royal New Zealand Yacht Squadron i ara han decidit anunciar formalment la seva inscripció i confirmar que estan preparats per continuar amb la seva campanya.

Stephane Kandler, CEO de K-Challenge Racing, va declarar que tant Bruno com ell estan “molt il·lusionats per unir-nos als altres Challengers”. “Portem gairebé un any treballant entre bastidors i anunciarem grans coses abans que acabi aquest mes”, va dir.

El CEO d’AC37 Event Limited, Grant Dalton, va manifestar que “és fantàstic tenir als francesos de tornada en l’America’s Cup com a 5è Challenger, ja que sens dubte aportaran molt caràcter i estil al que es perfila com un esdeveniment impressionant a Barcelona”.

França és un país destacat en el món de la vela i, malgrat això, no és tasca fàcil posar en marxa un equip de l’America’s Cup, així que felicito Stéphane, a Bruno i a la Société nautique de Saint-*Tropez, “que ha treballat sense descans per a arribar a aquest punt”.

K-Challenge va presentar el seu últim desafiament per a l’America’s Cup en la 32a edició de València en 2007 i anunciarà més detalls al llarg del mes de gener.