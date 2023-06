Concha Yoldi, presidenta de Persán, Premi Honorífic Alumni US

Concha Yoldi, presidenta de Persán, multinacional especialitzada en la producció i comercialització de detergents i suavitzants, ha sumat el Premi Honorífic Alumni US a la llista de premis que reconeixen la seva dilatada trajectòria empresarial.

Aquest darrer guardó, concedit per la Universitat de Sevilla, representa a més un premi a una precursora en l’àmbit universitari: Yoldi va ser una de les primeres llicenciades en Ciències Econòmiques i Empresarials en aquesta universitat que reconeix amb aquest premi la seva gran entrega i compromís” amb la institució. De fet, va impulsar el 2007 la Càtedra de Detergència Persán, que continua actualment.

El premi se suma a la llista de reconeixements que atresora l’empresària sevillana, que compta, entre d’altres, amb el I Premi Reconeixement Andalús o la Medalla d’Andalusia, tots dos per la feina a la Fundació Persán, una entitat que va posar en marxa fa gairebé quinze anys i des de la qual promou la integració laboral i social de col·lectius vulnerables, així com per la promoció de l’emprenedoria entre joves, becar estudiants i investigadors universitaris, i estimular els valors de l’esforç i el mèrit a la societat.

Igualment, compta amb la Medalla al Mèrit Laboral d’Andalusia, la de Medalla de la Ciutat atorgada per l’Ajuntament de Sevilla o el reconeixement professional de la Cambra de Comerç sevillana.

La directiva treballa a més des de fa dècades a favor de la societat sevillana a través de la seva presència en diverses entitats. És presidenta del Consell Social de la Universitat de Sevilla i vicepresidenta de la Conferència de Consells Socials de les Universitats Públiques d’Espanya.

IMPULS A LA COMPANYIA

Va assumir la presidència el 2021 després d’haver liderat amb el seu marit, José Moya, durant més de dues dècades la companyia, impulsant al seu moment la reestructuració del capital, el negoci de marca del distribuïdor, així com la internacionalització. Tot això basat en relacions a llarg termini amb proveïdors, clients i banca, entre d’altres, que ha permès a Persan ser líder europeu del sector de cura de la llar i cura personal.