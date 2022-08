El concert de Justin Quiles marca l’equador de la temporada a Marbella

El cantant i compositor Justin Quiles va omplir fins a la bandera el Opium Beach Club de Marbella amb un concert on l’estatunidenc, d’origen porto-riqueny, ho va donar tot i va agrair l’afecte dels fans. La web oficial de Opium portava més de 48 hores amb totes les entrades venudes en totes les categories, i l’organització ha confirmat que “va haver-hi un gran ambient amb un públic molt variat, tant per edat com per procedència”.

Els fans van tenir un comportament exemplar, assumint i respectant les mesures de seguretat que existeixen des del pàrquing als accessos principals en els quals estan instal·lats els arcs detectors, als quals cal afegir el nombrós equip de seguretat compost per 60 vigilants jurats que garanteixen la seguretat tant a l’interior com en el perímetre exterior del recinte.

Victoria Federica de Marichalar i Borbó, Felipe Juan Froilán de Marichalar i Borbó, Gonzalo Montoya, Ana Moya, Gloria Camila Ortega Jurado, Rocío Flores o Carlos Ochoa, entre altres celebritats, van assistir al concert de Justin Quiles.

És l’únic concert d’aquest artista a Espanya en la present temporada, després de la frustrada actuació en el Reggeaton Beach Festival de Canàries. L’artista va acabar oferint una actuació informal en plena platja de la Teixida en Granadilla, enfront de la cancel·lació del Festival per part de l’Ajuntament de San Miguel de Abona.

Opium, un dels beach clubs d’oci més icònics de Marbella, continua el seu cartell d’aquesta temporada amb les actuacions de Boris Orad, Claptone, Camelphat Agents of Time Gonçalo, Bolardo Support Locals, Censal Cie i Omar Montes, entre altres. Al costat de Ushuaïa d’Eivissa, es tracta d’una de les millors programacions de música en un aquest tipus d’entorn a Espanya i tots dos són peça clau del posicionament d’oci de Marbella i Eivissa.