Les comunitats energètiques de La Rioja triades com cas d’èxit per la UNEFF

La Unió Espanyola Fotovoltaica (UNEFF), l’associació del sector fotovoltaic a Espanya, ha seleccionat com a cas d’èxit les comunitats energètiques creades a La Rioja per donar subministrament energètic a nuclis rurals, dins de la jornada que té lloc avui a la Diputació Provincial d’Albacete amb el títol “Comunitats energètiques: solució per al sector públic i privat”.

El director general de Transició Energètica i Canvi Climàtic, Iván Moya, ha participat dins de la jornada a la taula rodona “Impuls de les comunitats energètiques, casos d’èxit” per exposar l’experiència de La Rioja duta a terme a les primeres quatre comunitats energètiques creades a La Rioja. Es tracta dels nuclis de Sant Martí de Jubera, Treguajantes, Santa Marina i Larriba, que s’abasteixen amb un sistema de plaques solars que els proporciona subministrament elèctric en condicions semblants als habitatges de qualsevol localitat connectada a la xarxa de distribució.

A la seva exposició, Moya ha detallat les necessitats energètiques d’aquests nuclis rurals que fins ara s’abastien mitjançant instal·lacions individuals molt limitades i ha exposat el sistema habilitat per a aquestes comunitats de 10 a 30 membres, així com el procés informatiu i de decisió tant dels veïns com de l’ajuntament corresponent.

El sistema que s’implanta consisteix en una microxarxa composta per panells solars Solarwatt de doble vidre i 15 quilowatts de potència, capaços de produir 20.000 kW/any d’energia elèctrica, acompanyats d’inversors, bateries de liti de 50 kWh d’acumulació i un grup electrogen de 80 kW per garantir la continuïtat del subministrament, que es distribueix en xarxa fins als 15-30 habitatges que sol·liciten connexió. El cost total dels projectes és de 170.000 euros.

Segons ha explicat Ivan Moya, la solució plantejada “permet a aquests llogarets, tenir el mateix servei que els habitants d’altres zones de la Rioja i això genera un interès creixent en aquests llogarets per rehabilitar habitatges i pot ser un al·licient per crear petits negocis de ramaderia, artesania o turisme rural”.

El Govern de La Rioja inverteix aquest any 605.220 euros per promoure el concepte de comunitats energètiques basat a compartir la gestió d’una infraestructura de generació d’energia elèctrica per part dels veïns.

Per a la selecció de municipis, la Conselleria de Sostenibilitat, Transició Ecològica i Portabugia, en coordinació i col·laboració amb els ajuntaments, ha analitzat aquells nuclis amb més densitat de població durant l’estiu i ha valorat les localitzacions on el projecte pogués tenir un millor acolliment.

Les Comunitat de Treguajantes (Soto a Cameros) ja està en servei des de la primera setmana de novembre i en els propers dies entraran en funcionament els sistemes de Larriba (Ajamil), Sant Martí del Jubera i Santa Marina (Santa Engracia de Jubera).

Tal és l’èxit d’aquestes iniciatives, ja s’ha posat en marxa una segona fase per dotar de subministrament elèctric, involucrant sis altres llogarets potencials que poguessin beneficiar-se de la iniciativa: Luezas (Soto en Cameros), Turza (Ezcaray) Zenzano (Lagunilla de Jubera) El Collado (Santa Engracia de Jubera) Ambdues Aigües (Mur d’Aigües), Sant Vicent de Munilla (Munilla) i Carbonera (Bergasa).