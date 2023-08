Compte enrere per la regata preliminar de l’America’s Cup

A menys d’un mes per a la disputa a Vilanova i la Geltrú de la primera regata preliminar de l’America’s Cup entre els dies 14 i 17 de setembre, l’activitat s’intensifica en el camp de regates de la façana marítima de Barcelona. En paral·lel a la seva preparació inicial per al Match Final de 2024 a bord de l’AC75 ‘Et Rehutai’, l’arribada del ‘Et Kakahi’ a la capital catalana ha suposat un pas significatiu en la preparació de Emirates Team New Zealand, tant per a la pròxima preregata de Vilanova i la Geltrú, com per a la Youth i la Puig Women’s America’s Cup del pròxim any.

Amb el recent desembarcament en la base de Emirates Team New Zealand de la seva AC40 conegut com ‘L’Orca’ en llengua maori són ja cinc els equips participants que ja han pogut avaluar sobre el terreny el rendiment dels seus monotips amb foils, i fins i tot enfrontar-se en diverses proves de ‘match racing’ (un contra un) i regates de flota amb alguns dels ‘challengers’ com els britànics de INEOS Britannia, els estatunidencs de NYYC American Magic i els italians de Lluna Rossa Prada Pirelli.

L’experiència de gaudir en viu d’una flota d’AC40 competint junts en aquestes proves està resultant impressionant i ja està despertant l’atenció del públic barceloní que pot presenciar des de les platges de la ciutat de l’espectacle dels monotips amb ‘foils’ que competiran en tot just unes setmanes en la primera preregata de Vilanova i la Geltrú.

Les regates de flota o “tots contra tots” presenten una sèrie de desafiaments únics, ja que les opcions d’avançament són escasses i les decisions tàctiques resulten crucials. Més encara en unes condicions com les que s’estan trobant els equips a Barcelona, on l’adaptació a l’estat canviant de la mar i el perfeccionament de les estratègies de navegació estan sent crucials en el seu camí cap a l’èxit.

En aquestes primeres sessions de proves col·lectives, el focus s’ha centrat en les tècniques i estratègies per a treure el màxim partit a les condicions variables del vent en el litoral barceloní. En aquest sentit, i segons ha admès l’entrenador d’Emirates Team New Zealand, Ray Davies, l’aclimatació a diferents “maneres” de navegació serà un element clau, que obligarà els equips a refinar la seva estratègia per a enfrontar les diferents situacions en l’aigua. Especialment, en funció de la intensitat del vent.

Segons explica Davies, aquestes maneres de navegació resultaran més o menys evidents depenent de la força amb la qual bufi el vent. Per exemple, en condicions més suaus, la dificultat per a mantenir el vol obliga als AC40 a elevar-se una mica més i coordinar l’ajust per a mantenir aquesta part crucial de potència en el moment adequat.

És un exemple de la importància d’aquestes primeres sessions d’entrenament en aigües catalanes, i de la importància de recaptar el nombre més gran de dades amb l’objectiu d’aconseguir la consistència necessària amb vista a la regata preliminar del pròxim mes de setembre a Vilanova i la Geltrú. Serà la primera gran oportunitat de veure en competició als sis equips participants en la 37a America’s Cup Barcelona 2024.