Comprarcasa i homming s’alien per impulsar la gestió integral de lloguers

El mercat immobiliari es posiciona com un dels actius principals per revitalitzar l’economia. De fet, la inversió en habitatge per a lloguer és una alternativa cada vegada més present entre els espanyols a causa de la seva alta rendibilitat, propera al 7% el conjunt de l’any.

La xarxa immobiliària Comprarcasa i homming, plataforma 360º per a la gestió intel·ligent d’immobles, van signar un acord per potenciar la línia de gestió de lloguers de la xarxa d’agències.

Gràcies a aquesta aliança, prop de 150 oficines de Comprarcasa a Espanya realitzaran una gestió integral dels lloguers dels seus clients, cosa que permetrà augmentar la seva productivitat en la gestió de la cartera d’immobles de lloguer i millorar l’experiència dels seus clients.

“A Comprarcasa treballem constantment per identificar i aportar a la nostra xarxa d’oficines les millors solucions del mercat que a més estiguin alineades amb la nostra filosofia d’aportar satisfacció, transparència i seguretat als nostres clients. Trobar una eina amb la robustesa i experiència que ens ofereix la plataforma d’homming dona a totes les nostres oficines un avantatge competitiu molt important en la gestió del lloguer d’immobles, en ajudar-los no només a optimitzar tots els processos, sinó també a fidelitzar els seus clients”, ha afirmat Lorena Zenklussen, CEO de Comprarcasa.

Per a Jorge Montero, cofundador i CEO d’homming, “aquest acord és un exemple més del compromís permanent amb els nostres clients a l’hora de donar-los resposta a les necessitats de digitalització de la gestió dels lloguers, proporcionar-los la millor experiència d’ús i ajudar-los a generar major estabilitat financera amb ingressos recurrents i de valor afegit i incrementar-ne la rendibilitat.”

La proposta de valor d’homming permet cobrir de manera integral tot el cicle del lloguer per a qualsevol mena d’immoble (ja sigui un habitatge, un local, un traster, una oficina, un garatge, un terreny o una nau), proporcionant una gestió més eficient i reduint fins a un 60% els temps de gestió.

La plataforma proporciona als gestors d’immobles a tercers una gestió més eficient de totes les tasques administratives, des de la verificació d’inquilins, generació i signatura digital de contractes fins als cobraments a inquilins, la liquidació a propietaris i la gestió d’incidències.