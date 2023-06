La col·lecció més gran del futbol mundial, obre les portes a Madrid

LEGENDS, The Home of Football, presented by LaLiga obrirà les portes a Madrid el pròxim 1 de juny. Una obertura que posicionarà a la capital espanyola com l’epicentre del futbol mundial, amb la qual és la col·lecció més gran d’objectes de la història d’aquest esport. Un total de 600 peces seran exhibides en aquests 4.200 metres quadrats, en els quals els visitants podran gaudir també d’experiències immersives i tecnològiques que els endinsaran en més d’un segle d’història.

Les 600 relíquies que seran exhibides en aquesta col·lecció han estat utilitzades en partits pels propis jugadors i es troben homologades per UEFA i FIFA. Les peces corresponen a tota mena de competicions internacionals com a Copa del Món FIFA, Eurocopa, Copa Amèrica, UEFA Champions League, Copa Llibertadors, JJOO, Copa Intercontinental, Mundial de Clubs, UEFA Europa League, futbol femení i cadascuna de les principals Llegendes i Lligues Nacionals, com LaLiga, entre altres.

Marcelo Ordás, president de LEGENDS, descriu així l’exhibició: “És un somni complert portar a Madrid el patrimoni del futbol mundial conjuntament amb les institucions més importants. Legends és un actiu sense precedents i no hi ha millor lloc que la capital Mundial del futbol”.

Per part seva, Óscar Mayo, director general executiu de LaLiga, assegura que “des de LaLiga, estem orgullosos de formar part del projecte LEGENDS, que suposa un abans i un després per al món del futbol. Hem aconseguit salvaguardar la seva història i posar-la a la disposició del públic i continuarem treballant en aquesta línia perquè cada vegada hi hagi més relíquies que mostrar en aquest espai”.

Totes s’exhibiran des de l’1 de juny en un edifico de set plantes situat en la Carrera de Sant Jerònim, 2, en plena Porta del Sol de Madrid. Els seus 4.200 metres quadrats inclouran una Game Area Metaverse, un futbol-store, un Cinema 4D, jocs robotitzats amb realitat augmentada i una sala denominada Football Art, on els visitants podran gaudir de manera digital, tecnològica i amb projeccions d’última generació d’una experiència immersiva commovedora. L’edifici està culminat per un restaurant LaLiga TwentyNine’s situat en el terrat, amb una vista privilegiada a la Porta del Sol.

LEGENDS, The Home of Footbal presented by LaLiga és un projecte participat per LEGENDS, LaLiga i UEFA i compta amb l’acompanyament institucional de FIFA, el COI i diverses llegendes del futbol mundial. La col·lecció inclou més de 5.000 objectes, dels quals una part seran exhibits a Madrid. Durant els pròxims anys, s’espera que la resta de les relíquies puguin ser exhibides en nous espais que obrin les portes en altres ciutats d’Europa i el Món.