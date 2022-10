Col·laboració público-privada per augmentar l’autonomia energètica nacional

Joan Groizard, director general de l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi de l’Energia (IDAE), considera que “la dependència de combustibles fòssils contribueix a la crisi ambiental i és perillosa per a la seguretat de la nostra economia i per a la sobirania del nostre país. La resposta estructural a aquesta dinàmica passa per una major autonomia estratègica i una major autonomia energètica“. “Estem treballant en un pla de contingència per a plantejar el desplegament de renovables al país”, va dir com a ponent de referència en la segona jornada del Fòrum Solar 2022.

El Fòrum Solar 2022, que organitza de manera anual la Unió Espanyola Fotovoltaica (UNEF) ha batut rècord d’assistència en la seva IX Edició, concentrant durant la seva inauguració a més de mil persones. Joan Groizard va ser la persona encarregada d’inaugurar la segona jornada del Fòrum Solar 2022 que en aquesta ocasió, s’emmarca dins de la desena edició de l’associació sectorial.

Groizard va reiterar, una vegada més, el compromís de les institucions públiques amb una transició energètica que reportarà grans beneficis socials i ambientals al nostre país. “El lideratge espanyol en la fabricació de panells suposarà una gran oportunitat per al nostre país”. El Director General del IDAE va voler agrair a UNEF aquesta primera dècada de treball, on l’associació sectorial ha contribuït al fet que els projectes d’energia solar s’integrin amb la societat i amb el medi ambient.

En aquesta edició del Fòrum Solar, esdeveniment de referència del sector solar fotovoltaic a nivell nacional en el qual les principals empreses del sector fotovoltaic espanyol debaten amb institucions públiques i representants de la societat civil, UNEF ha comptat amb la participació de Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, que va insistir en la necessitat d’accelerar la descarbonització del sistema elèctric espanyol per a garantir la seguretat energètica de país alhora que es frena l’emergència climàtica.

“En els últims 5 anys, la fotovoltaica ha triplicat la seva potència instal·lada, deixant de ser la gran promesa del sistema elèctric per a convertir-se en la protagonista de la seva transformació cap a un model basat en energia neta”, va declarar.

La IX Edició del Fòrum Solar va ser clausurada per José Donoso, Director General de UNEF, que va posar de manifest que durant les nou edicions del Fòrum Solar i en aquesta primera dècada de UNEF, el sector ha aconseguit la consecució d’una tecnologia competitiva, viable i integradora amb el medi ambient i la ciutadania, que converteixen a l’energia solar en la millor alternativa per a aconseguir la transició energètica.

Durant la clausura de l’esdeveniment, va recalcar que el futur del sector passa per aconseguir una ciutadania s’involucrada en la transició energètica. “És fonamental que els projectes d’energia solar es plantegin tenint en compte la total integració amb l’entorn i la ciutadania, amb el respecte mutu com a bandera. Que la transició energètica sigui un èxit i que el nostre país es beneficiï de tot el que ha d’oferir-nos, depèn d’això”.

“Però el nostre treball no acaba aquí i estic segur que a aquests deu anys de treball brillants li sumaran molts més en els quals fer front a nombrosos reptes en els quals continuem treballant per a continuar impulsant el desenvolupament del sector fotovoltaic i per a aprofitar totes les oportunitats associades a la industrialització del nostre país. Junts aconseguirem que l’energia solar es converteixi en la palanca transformadora de la societat espanyola alhora que li guanyem la batalla a l’emergència climàtica”, va recordar Donoso.

UNEF ha organitzat en el context del Fòrum Solar 2022 la segona edició del concurs de fotografia #PHOTOvoltaica2022, amb l’objectiu donar a conèixer a través de la fotografia els alts estàndards d’integració ambiental que compleixen els projectes fotovoltaics en sòl a Espanya. Miguel Castañón va ser el guanyador d’aquesta edició per la seva fotografia de la Planta Revilla Vallejera, província de Burgos.

També en el context del Fòrum Solar 2022 ha tingut lloc la segona edició del concurs de fotografia #StartupSolar2022, amb l’objectiu de promoure la recerca, el desenvolupament i la innovació, per segon any consecutiu, per a impulsar l’emprenedoria en el sector de l’energia solar a Espanya mitjançant un concurs de projectes per a les empreses amb denominació social de ‘startup’.

Cerfo, empresa de reciclatge de panells, va ser la primera empresa seleccionada per la seva contribució a accelerar l’economia circular en el sector i a generar ocupació en l’entorn rural de Terol. BeePlanetFactory va ser la segona empresa seleccionada, a causa de la reutilització de bateries d’ió-liti per a solucions d’autoconsum residencial i industrial.

Fabricació nacional

Encara que no sigui molt conegut pel públic general, l’energia solar és una tecnologia ‘Made in Spain’ perquè fins al 65% dels equips es poden fabricar a Espanya. En l’actualitat, hi ha empreses espanyoles entre els deu majors fabricants a nivell mundial d’inversors i de seguidors solars. A més, hi ha diverses iniciatives de fabricació de mòduls que poden consolidar-se en els pròxims anys.

Sobre la capacitat de fabricació nacional de la cadena de valor fotovoltaica van reflexionar Arturo Herrero, Sr VP Sales Europe & Latam de Nextracker; Christopher Atassi Morales, director general de Gonvarri Solar Steel; Raúl Morales, CEO de Soltec; i Gaëtan Masson, director i co-fundador de Becquerel Institute.

Comunitats solars

Avançar en la creació de comunitats solars és clau per a accelerar una transició energètica on la ciutadania estigui en el centre de la presa de decisions i estigui plenament involucrada.

Per a compartir diferents estratègies per a fomentar aquest model energètic comunitari, UNEF va organitzar una taula en la qual van participar Miguel Ángel Medina de ‘El País’; Jesús Ferrero, subdirector general d’Energies Renovables del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic; Pedro Fresco, director general de Transició Ecològica de Generalitat Valenciana; Jorge García Huidobro, surts manager de SMA-Iberica; Isabel Reija, CEO de Barter; i Pablo Sarrasín, director de desenvolupament de solucions i nous productes & màrqueting i comunicació de Subministraments Orduña.

Accés i connexió

2021 va ser un any històric per al sector fotovoltaic a Espanya. En plantes en sòl, la capacitat instal·lada va aconseguir els 3,5 GWp, un creixement del 21% enfront dels 2,9 GWp incorporats l’any 2020. Per a poder mantenir aquestes xifres a l’alça, el Fòrum Solar 2022 va comptar amb una taula d’experts en la matèria per a revelar dubtes i continuar avançant en la implementació de l’energia solar com a eina per a accelerar la descarbonització nacional.

En l’espai dedicat a funcionament dels mecanismes d’accés i connexió van participar María Concepción Sanchez, de la Direcció General d’Operació de Xarxa Elèctrica; Rodrigo Álvarez, director de Desenvolupament de Negoci de Statkraft; Emilio Clemente, responsable de desenvolupament de projectes de Jinko Power a Espanya; Jacobo Álvarez, interconnection manager, RWE Renewables Ibèria, S.A.O. de RWE; i Jorge de Miguel, Head of Development and Construction Spain, Aquila Clean Energy.

Per a compartir diferents estratègies, UNEF va organitzar una taula en la qual van participar Gorka Parada, head of Sales & Marketing EMEA de AlsoEnergy; Miquel Yafari, Sales and Business Development Director for Mediterranean, Latam and MENA regions de Prediktor; Daniel Barandalla, Solar Advisory Lead Europe and Latam de UL; Óscar Aira, Head of Solutions EMEA de Trina Solar; Alvaro Zanón, Technical Director EMEA – Utility & Large Scale de GoodWe Europe GmbH; i Modest Díaz, Sènior Solar Engineer de DNV.

Davant la celebració el mes de novembre d’un nou concurs de capacitat per a energies renovables, el Fòrum Solar 2022 va voler dedicar un espai destacat a aquesta qüestió que va comptar amb la participació de Miguel Ors Villarejo de ‘The Objective’, com a moderador; Carlos Redondo, subdirecció general d’Energia Elèctrica del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic; Luis Castro, Partner de Osborne Clarke; María Trinidad, directora de Desenvolupament de Negoci de Soto Solar; José María Llopis, Managing Director Spain and Wind Europe de Smartenergy; Gonzalo Camacho, CEO d’Assegurances Viafina; i Lucia González Fernández, directora d’Àrea d’Energia de Ontier.

Nous models de finançament que afavoreixen la participació de la ciutadania en els projectes fotovoltaics conviuen en l’actualitat fórmules més tradicionals dins del sector fotovoltaic. Per a conèixer les peculiaritats i avantatges de totes dues opcions, el Fòrum Solar 2022 va comptar amb la participació de Jacobo Anaya, director d’Energia i Sostenibilitat de BBVA Espanya; Antonio Delgado Rigal, CEO de AleaSoft Energy Forecasting; César Rodríguez, director de Gestió de l’Energia de Nexus Energia; José Luis Álvarez, director de Voltiq; i Adrián Bautista, COO i Cofounder de Fundeen.