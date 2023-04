Col·laboració ISDIN-Trofeu Godó per conscienciar sobre la foto protecció

Per novè any consecutiu, el laboratori de dermatologia ISDIN acudeix al Barcelona Open Banc Sabadell – Trofeu Comte de Godó com fotoprotector oficial del torneig per a conscienciar sobre la importància de protegir-se del sol tant en la pràctica de l’esport a l’aire lliure com en el dia a dia.

Ho fa de la mà d’alguns dels seus ambaixadors de marca en el món del tenis. Entre les activitats que ja és tradició que ISDIN organitzi durant el Trofeu Godó estan la classe magistral de tenis (Clínic ISDIN) i la formació per als ‘ballkids’.

Durant aquesta sessió, Pablo Carreño explicarà als joves esportistes la importància de la fotoprotección en l’esport per a prevenir els efectes nocius del sol: des del fotoenvelliment prematur fins al càncer de pell en el cas més extrem.

Aquesta edició del torneig comptarà també amb la participació de Carlos Alcaraz, número dos en el rànquing de l’ATP i protagonista de la campanya de conscienciació d’ISDIN. El tenista murcià donarà suport a la campanya divulgativa de ISDIN al costat d’altres tennistes com Feliciano López o els colombians Robert Farah, Juan Sebastián Cabal i Camila Osorio.

La col·laboració entre ISDIN i el Barcelona Open Banc Sabadell es remunta a 2015. L’objectiu és conscienciar sobre la importància de la protecció solar, especialment en el cas dels esports a l’aire lliure, com el tennis.

No obstant això, la relació del laboratori dermatològic amb aquest esport va molt més enllà, ja que també és el fotoprotector oficial del Torneig ATP de Buenos Aires, l’Obert Mexicà de Tenis, el Millennium Estoril Open i el Mútua Madrid Open, que se celebrarà del 24 d’abril al 7 de maig.