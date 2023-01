Coliflow ven 100.000 pizzes amb base de coliflor en l’últim quadrimestre

Coliflow, la marca de pizzes amb base amb coliflor, continua creixent des del seu llançament i després de l’èxit aconseguit en les primeres setmanes en els diferents lineals, i l’augment de la facturació al voltant d’un 46% en els primers sis mesos de vida, la marca tanca 2022 batent rècords al mercat i aconseguint una fita en la seva història amb més de 100.000 unitats de pizza venudes.

“No vaig imaginar mai que aconseguiria tant d’èxit en tan poc temps, és fantàstic que hagi tingut tan bona acollida per aquells que demanaven una alternativa saludable a un plat tan estimat com la pizza. Tinc moltes ganes de continuar creixent com fins ara”, va declarar Alba Sánchez-Vicario, creadora i CEO de Coliflow i que a més ha estat reconeguda amb els guardons Premi YEC Emprendedor 2022 per la seva idea innovadora.

Des del seu llançament l’abril del 2022, Coliflow ha experimentat una expansió sense fre, arribant a assolir els més de 900 punts de venda a tot Espanya, repartits pels supermercats d’El Corte Inglés, Carrefour i Carrefour Express, Ametller Origen, Sorli, Uvesco . Així mateix, la marca arribarà pròximament als lineals de Froiz.

Èxit

Alba Sánchez-Vicario, neboda de la coneguda tennista Arantxa Sánchez-Vicario, destaca que posa a l’abast de tothom una opció “més saludable que les pizzes convencionals que es troben als supermercats, per permetre gaudir d’aquest deliciós plat i introduir-lo com a part habitual d’una dieta equilibrada” gràcies a les seves quatre referències: lot de dues bases de pizza Coliflow, per fer al teu gust, Pizza Coliflow de Verdures, Pizza Coliflow de Formatge i Pizza Coliflow de Pernil i Formatge.

Gràcies a la seva qualificació ‘Nutriscore A’ al seu paquet de dues bases i a la seva pizza de verdures, així com el seu perfil nutricional millorat en la seva pizza de formatge i en la de pernil i formatge, ha sabut atendre les demandes del consumidor i oferir “una opció perfecta tant per a gent que es cuida, com per a famílies amb nens. I és que les pizzes de Coliflow, amb fins a un 50% menys de farina de blat, estan enfornades en un obrador artesà amb forn de pedra, i es fan amb l’equivalent a 120 grams de coliflor fresca per base”.

Estan elaborades amb massa mare de fermentació lenta i oli d’oliva verge extra, i amb matèries primeres de “qualitat, amb ingredients com el tomàquet natural o el formatge mozzarella 100% natural sense sèrums”.