Coliflow suma més de 900 punts de venda a Espanya en arribar a Carrefour

Coliflow, la marca de pizzes amb base amb coliflor creada per Alba Sánchez-Vicario, aconsegueix els més de 900 punts de venda amb la seva arribada als supermercats Carrefour Express, en tota Espanya, segons va informar aquest dimarts la companyia. Coliflow és una marca creada per Alba Sánchez-Vicario, “que va decidir canviar la raqueta de tennis per aquest projecte d’alimentació saludable”. La marca neix amb una visió basada en les propietats d’aquesta verdura, la naturalitat, així com la nutrició, que permeten introduir a la pizza com a part habitual d’una dieta i uns hàbits saludables, i que es dirigeix a un públic molt transversal amb un objectiu comú: cuidar de la seva alimentació sense renunciar al gaudi”, van explicar des de la companyia..

“Coliflow és un projecte personal que neix després de passar un temps a Los Angeles, on vaig tenir una primera presa de contacte amb aquesta mena de productes. A la meva tornada, em vaig adonar que a Espanya no existia aquesta opció, mentre que a Europa l’oferta era realment escassa, alguna cosa que em va inspirar per a començar a experimentar i arrencar aquest producte, que ja està a la venda en tota Espanya”, va manifestar Alba Sánchez-Vicario.

La neboda d’Arantxa Sánchez-Vicario va presentar la seva marca en el marc el Trofeu Comte de Godó, abrigallada per tota la seva família, el mes d’abril passat. “El nostre objectiu a mitjà termini és continuar ampliant mercat a nivell nacional i europeu, i afegint noves referències i receptes”, va afegir.

A més, Coliflow neix amb el suport de la doctora en nutrició, dietista-nutricionista i farmacèutica Laura Isabel Arranz, ja que l’objectiu és “una nova generació de pizzes que arriba per a canviar la seva percepció i unir nutrició amb el plaer de menjar-la, gaudint de l’experiència amb tot el sabor que s’espera d’una pizza cruixent, mentre cuides de la teva salut”.

Les referències de Coliflow ja estan disponibles en hipermercats i supermercats Carrefour i Carrefour Express, El Corte Inglés, Sorli i Uvesco, i a les botigues Ametller Origen, que fan un total de 900 punts de venda en tota Espanya.

Compta amb una qualificació Nutriscore A, aporta un 50% menys de greixos, un 30% menys de calories i menys sal que una pizza a l’ús, destaca la companyia, que indica que amb fins a un 50% menys de farina de blat i elaborada en un obrador artesà amb forn de pedra, les pizzes s’elaboren “amb l’equivalent a 120 grams de coliflor fresca per base, massa mare de fermentació lenta i oli d’oliva verge extra, a més amb matèries primeres de primera qualitat, amb ingredients com el tomàquet natural o el formatge mozzarella 100% natural sense sèrums”.