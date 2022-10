Coliflow, la marca de pizzes d’Alba Sánchez-Vicario, creixun 46% en vendes

Coliflow, la marca de pizzes amb coliflor que en les seves primeres setmanes en els supermercats va aconseguir vendre més de 50.000 unitats, ha aconseguit un creixement sostingut que ha augmentat la facturació fins a un 46%, en el que portem d’any. Alba Sánchez-Vicario, la creadora i CEO de Coliflow, va explicar que quan va començar “a treballar en aquest projecte fa més de dos anys mai vaig pensar que anava a collir un èxit tan primerenc”.

“Estic entusiasmada amb la fantàstica acceptació de la meva marca de pizzes pels consumidors, els qui demandaven una alternativa saludable a un plat tan popular com les pizzes”, va afegir. L’augment de vendes de Coliflow coincideix amb la seva arribada a supermercats Carrefour, amb més de més de 260 punts distribuïts per tota Espanya, i que se sumen a la distribució de Coliflow a través de Ametller Origen, Sorli i Uvesco.

Creixement

Alba Sánchez-Vicario, neboda de la coneguda tennista Arantxa Sánchez-Vicario, ha posat a l’abast dels consumidors “una opció més saludable que les pizzes convencionals que es troben en els lineals, per a permetre entrar a aquest deliciós plat com a part habitual d’una dieta equilibrada”.

Ofereix quatre referències: pack de dues bases de pizza Coliflow, Pizza Coliflow de Verdures, Pizza Coliflow de Formatge i Pizza Coliflow de Pernil i Formatge. Explica que, gràcies a la seva qualificació Nutriscore A en la seva pack de dues bases i en la seva pizza de verdures, així com el seu perfil nutricional millorat en la seva pizza de formatge, així com en la de pernil i formatge, “Coliflow ha sabut atendre les demandes del consumidor i oferir una opció perfecta punt per a gent que es cuida, com per a famílies amb nens, als quals generalment costa més donar verdures. I és que les pizzes de Coliflow, amb fins a un 50% menys de farina de blat, estan enfornades en un obrador artesà amb forn de pedra, i es fan amb l’equivalent a 120 grams de coliflor fresca per base”.

A més, afegeix, estan elaborades amb massa mare de fermentació lenta i oli d’oliva verge extra, i amb matèries primeres de primera qualitat, amb ingredients com el tomàquet natural o el formatge mozzarella 100% natural sense sèrums.