Coliflow, la marca de pizzes amb base amb coliflor creada per Alba Sánchez-Vicario, se suma al moviment a favor del futbol i els drets humans, que ha sorgit amb motiu del Mundial de futbol a Qatar, i al qual s’han sumat públicament diferents marques, entitats, organitzacions i celebritats.

D’aquesta manera, Coliflow es declara “anti-sponsor” del Mundial de Qatar, “a favor del futbol i els drets humans”. Aquest dimecres va informar que des de hui les seues pizzes llueixen un escut que identifica la postura de la marca davant el Mundial que se celebra a Catar, “un país on es vulneren els drets humans bàsics de, entre altres, dones o el col·lectiu Lgtbi”, va assenyalar la companyia

Va explicar que es tracta d’“un posicionament que respon a una extensió de l’ADN de la marca i dels seus valors: Coliflow va néixer en 2022 amb el propòsit de ‘sanificar’ la pizza amb òptims estàndards de qualitat i sostenibilitat, sota una filosofia de respecte i cura de la salut i el planeta”.

La seua creadora, Alba Sánchez-Vicario, vinculada a l’esport, va indicar que “l’esport ha de ser un estendard de valors fonamentals, com la superació i el respecte, i per descomptat, dels drets humans”.

Coliflow és la marca de pizzes amb base amb coliflor creada per Alba Sánchez-Vicario, que compta amb una qualificació Nutriscore A en la seua base i en la seua recepta de verdures, així com un perfil nutricional “millorat en la resta de les seues receptes, i que aporta un 30% menys de calories, 50% menys de greixos i menys sal que una pizza a l’ús. Amb fins a un 50% menys de farina de blat i elaborada en un obrador artesà amb forn de pedra, les pizzes Coliflow s’elaboren amb l’equivalent a 120 grams de coliflor fresca per base, massa mare de fermentació lenta i oli d’oliva verge extra, a més amb matèries primeres de primera qualitat, amb ingredients com la tomaca natural o el formatge mozzarella 100% natural sense sèrums”. Està disponible en hipermercats i supermercats Carrefour i Carrefour Express, El Corte Inglés, Sorli i Uvesco, i a les botigues Ametller Origen.