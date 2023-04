Coliflow celebra un any amb 1.700 punts de venda a l’Estat i Portugal

Coliflow, la marca de pizzes “amb ànima de coliflor”, va destacar aquest divendres que celebra el primer aniversari “consolidant la seva expansió nacional i internacional, aconseguint ser present en més de 1.460 punts de venda a l’Estat i 260 a Portugal”. Coincidint amb aquesta efemèride, la marca amplia el seu entrega a domicili a través de Glovo, passant a estar disponible a tot l’Estat espanyol i apropant “més que mai les pizzes amb base amb coliflor als consumidors”.

“Gràcies a una proposta única al mercat i un perfil nutricional millorat, amb la coliflor com a ingredient principal de les seves bases, Alba Sánchez-Vicario, creadora i CEO de Colifow, ha introduït al mercat una gamma de productes que permet incorporar a la pizza com a part habitual d’una dieta i uns hàbits saludables”, indica la companyia.

Actualment, Coliflow està present als lineals de supermercats com El Corte Inglés, Carrefour, Ametller Origen, Uvesco i Froiz a Espanya, i Continent a Portugal. Un total de més de 1.700 punts de venda.

En un any des de la sortida al mercat l’abril del 2022 la marca s’ha expandit als mercats espanyol i portuguès, i ha arribat a principis d’any una fita assenyalada en la seva trajectòria en superar les més de 100.000 unitats de pizza venudes.

Alba Sánchez Vicario, creadora i CEO de Coliflow, indica que “des que llancem Coliflow la marca no ha deixat de créixer. Estic entusiasmada per veure com les nostres pizzes són cada vegada més presents als supermercats i la gran acollida que han tingut les nostres referències al llarg d’aquest any. Per mi és molt important oferir a cada vegada més persones una alternativa saludable i deliciosa a les pizzes tradicionals”.

Coliflow va ser creada per la jove empresària Alba Sánchez-Vicario, que va descobrir les pizzes amb base amb coliflor durant un intercanvi a Los Angeles l’any 2019. Amb l’arribada de la covid-19, va tornar a Espanya i va començar a buscar un producte similar, però es va adonar que a Espanya no existia aquesta opció, i que a més a Europa, l’oferta era realment escassa.

“En aquell moment, va decidir llançar-se a fer-les per si mateixa i experimentar amb receptes diferents. Aquest procés va portar Alba a testejar el seu producte a través de la fórmula d’entrega a domicili i en només dos caps de setmana va aconseguir enviar més de 400 pizzes. Després d’aquest primer èxit, Alba va decidir crear la seva pròpia marca: Coliflow, com a alternativa deliciosa i nutricionalment millor a les pizzes refrigerades. L’abril del 2022, després de més de dos anys treballant des del departament d’R+D, Coliflow va arribar als lineals dels supermercats espanyols”, afegeix.

INNOVACIÓ

La companyia assenyala que les pizzes de Coliflow neixen amb una missió basada en les propietats de la coliflor, “la naturalitat i la nutrició, tant per a adults com per a nens, que permeten introduir la pizza com a part habitual d’una dieta i uns hàbits saludables”.

“Amb Coliflow”, afegeix, “els consumidors poden gaudir d’una deliciosa pizza mentre segueixen cuidant la seva alimentació, triant la pizza que més els agradi: pack de dues bases de pizza Coliflow, per fer al gust, i les receptes de verdures, de formatge i de pernil”.

Gràcies a la seva qualificació ‘Nutriscore A’ al seu paquet de dues bases i a la seva pizza de verdures, així com un perfil nutricional millorat a la seva pizza de formatge i a la de pernil, Coliflow sosté que ha sabut atendre les demandes del consumidor i oferir “una opció perfecta tant per a gent que es cuida, com per a famílies amb nens, amb fins a un 50% menys de farina de blat, menys sal, un 30% menys de calories i 50% menys de greixos que una pizza a l’ús, enfornades a un obrador artesà amb forn de pedra, i l’equivalent a 120 grams de coliflor fresca per base amb massa mare de fermentació lenta i oli d’oliva verge extra, així com matèries primeres de primera qualitat, amb ingredients com el tomàquet natural o el formatge mozzarella 100% natural sense sèrums”.