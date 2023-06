COIX Energy surt a Borsa a Espanya a través d’un ‘dual listing’

Coix Energy va anunciar que començarà a cotitzar en la Borsa espanyola en els pròxims dies, amb l’objectiu “d’ampliar la base d’accionistes i accedir a una plataforma de liquiditat i valoració, així com per a facilitar l’accés a altres fonts de finançament” segons figura en el Document d’Incorporació al Mercat (DIIM) que es va fer públic aquest dilluns.

La companyia fundada per Enrique Riquelme negociarà en el mercat borsari espanyol a més de fer-lo en BIVA, la Borsa Institucional de Valors de Mèxic, protagonitzant així el primer ‘dual listing’ en tots dos països.

El capital social que s’incorporarà a la borsa espanyola serà de 164.886.021 accions, amb un preu de referència de 1,73 euros, la qual cosa suposa una valoració de Coix Energy de 285 milions d’euros. La companyia és present en la bossa mexicana des de juliol de 2020, quan es va convertir en la primera empresa d’energia solar fotovoltaica a cotitzar a Llatinoamèrica.

L’Assessor Registrat de l’empresa és Singular Bank, mentre que Gestió de Patrimonis Mobiliaris actuarà com a Proveïdor de Liquiditat.

El grup es va constituir a Mèxic en 2015 i juntament amb les seves subsidiàries forma un grup d’empreses amb un enfocament 100% verd amb presència internacional dedicades a la gestió, desenvolupament i operació d’un portafolio de projectes d’energies a partir de fonts renovables, principalment d’origen fotovoltaic, amb presència a Europa i Amèrica Llatina. Compta amb més de seixanta projectes i 4,7 Gwp en gestió per a 2025, dels quals el 46% està a Espanya.

Coix Energy també opera en tota la cadena de valor, amb presència en el negoci d’autoconsum o generació distribuïda i comercialització d’energia a Llatinoamèrica i Europa.