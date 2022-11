Cofides acompanya l’empresa Reby en la consolidació a Itàlia

Cofides dona suport a l’empresa Reby, especialitzada en la mobilitat compartida, en el pla d’expansió a Itàlia amb un préstec de co-inversió d’1,5 milions d’euros a càrrec del Fonpyme. La inversió total d’aquest projecte és de 4 milions d’euros.

Reby destinarà el finançament a l’adquisició de motos elèctriques per al seu ús a cinc de les principals ciutats italianes. Actualment, la companyia desenvolupa la seva activitat a Espanya i Itàlia, on és present a 14 ciutats.

L’empresa, dedicada al disseny i la distribució de vehicles elèctrics, es caracteritza per l’ús de la tecnologia i la inversió en R+D, que han contribuït que l’empresa adquireixi un avantatge competitiu a través de projectes d’innovació.

En aquest sentit, el director general de Cofides, Miguel Tiana, ha indicat que “és molt satisfactori acompanyar empreses que aposten per la innovació en els models de negoci amb un objectiu clar de contribuir a la descarbonització de l’economia i a la generació de llocs de treball en sectors vinculats a la sostenibilitat”.

Per la seva banda, el CEO de Reby, Juanfran Sánchez, ha afirmat que “estem molt satisfets de treballar amb Cofides. Amb la seva ajuda podrem reforçar la posició de Reby a Itàlia, un mercat molt important per a nosaltres i on som uns dels líders. Sense cap dubte, el finançament rebut ens permetrà fer-ho de manera més ràpida”.